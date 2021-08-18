「百萬存款只放銀行」被酸窮人思維　她好奇：這年代不投資很廢嗎

▲存款百萬被酸「放銀行超蠢」，她好奇：「這年代不投資很廢嗎」？（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一位女網友日前在Dcard表示，自己從16歲起開始打工賺錢，至今25歲已經有約280萬存款，許多親友建議她，要把錢拿去投資，說放銀行是最蠢的行為，但她真的沒有投資的慾望或計畫，而且就算不投資，生活也能正常過，好奇「不投資的人生真的很廢嗎？」

原PO表示，她從16歲開始打工賺錢，現在到了25歲，戶頭積蓄大約有280萬元，身邊許多親友都建議她，應該要做一些投資，說「放銀行是最蠢的行為」、「這是窮人思維」等，讓她聽了相當煩惱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她確實沒想做什麼投資，平常也沒什麼消費欲望，近期因為疫情，收入受到影響，也是因為有存款，讓她日子能正常過，偶爾還能捐款，給小朋友或流浪動物，或單純當緊急備用資金放著。

她最後好奇「是不是這個年代，有一點存款，但不做投資，就被當傻子啊？」

其他網友看了文章後說，「投資輸掉的是妳的錢，那些叫妳投資的人又不痛不癢，反而還會笑妳韭菜」、「至少妳有在存錢啊，不是月光族，投資有賺有賠，不了解真的不要下場」、「怎麼會很廢，至少比月光族好啊，而且妳很能存唉」、「擁有自己的想法才是最重要的，真的想投資才去投資，亂投資只會賠錢」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘