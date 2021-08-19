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啟動特定工廠訪視廠房　中市府積極輔導業者完成用地合法化

▲▼經發局長張峯源到特定工廠訪視，盼積極輔導用地合法化。（圖／台中市政府提供）

▲經發局長張峯源到特定工廠訪視，盼積極輔導用地合法化。（圖／台中市政府提供，下同）

記者李忠憲／台中報導

行政院經濟部6月發布「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，由縣市政府輔導特定工廠用地合法化。台中市經濟發展局局長張峯源18日前往高幟通風工程等3家特定工廠實地訪視，瞭解工廠營運狀況與需求，盼輔導業者朝合法化邁進。

▲▼經發局長張峯源到特定工廠訪視，盼積極輔導用地合法化。（圖／台中市政府提供）

中市經發局長張峯源表示，昨日前往訪視3家特定工廠，高幟通風工程公司在地經營超過40年，為全國第一家通過ISO9001認證的環保、通風設備製造廠，業務更是拓展至越南、柬埔寨、新加坡等國。寶嘉誠工業公司成立近30年，為國內、外知名工具機廠商，並以自有品牌PARKSON行銷國際。侑鑫企業公司亦經營將近30年，主要從事開發客製化金屬模具、塑膠製品代工等，產品涵蓋汽車用品、家用品、醫療用品及各類廠品，並專注於模具相關技術研發。

他表示，高幟通風工程丁台廠、寶嘉誠工業二廠、侑鑫企業二廠等3家特定工廠，完成特定目的事業用地變更後，預計將投資1億8千萬元、增加就業人數37人，增加營業額8千萬元。經發局將積極審查，預計6個月內核准用地變更計畫。

▲▼經發局長張峯源到特定工廠訪視，盼積極輔導用地合法化。（圖／台中市政府提供）

▲▼經發局長張峯源到特定工廠訪視，盼積極輔導用地合法化。（圖／台中市政府提供）

經發局表示，因應經濟部「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」發布執行，已於6月底主動寄發通知轄內8百餘家符合條件的特定工廠業者應於121年3月19日前向市府提出用地計畫申請，市府並於經發局網站(https://www.economic.taichung.gov.tw/1789272/Lpsimplelist )建立專屬網頁，公告用地計畫自我檢核表、申請書件、用地計畫範本、申請費用、經濟部中部辦公室線上說明會影片、簡報及Q&A等資訊，供業者參考使用。

截至今年8月18日止，台中市已受理6家特定工廠提送用地計畫，均已完成形式審查，並函請業者補正在案，後續將視業者補件狀況加速審查，促使台中市未登記工廠朝「全面納管、就地輔導、合法經營」目標邁進，同時守護台中市環境及公共安全。

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