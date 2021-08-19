車手提款100萬抽4千　他半毛錢還沒拿就曝光！哀嘆做白工

▲潭姓男子為籌措開店資金鋌而走險洽為詐騙車手。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

35歲潭姓男子為開燒肉店籌措資金，鋌而走險淪為車手還提供帳戶供詐騙集團使用，18日前往銀行提領30萬元時，為行員發現是警示帳戶報警，員警將他帶回偵辦，潭男向警方訴苦做了近月車手分文未領，直呼是做了白工還得面臨刑罰。

▲做了近1個月車手卻分文未領，潭男大吐苦水自嘲做白工。（圖／桃園警分局提供）

昨日13時許，桃園警察分局景福派出所警員李承翰、王建豪接獲第一銀行桃園分行職員通報，有民眾欲提領警示帳戶款項，請員警到場協助處理。員警立即趕抵現場，該潭姓男子表示帳戶為自己所有，都是公司及自己使用，員警發現帳戶有數筆大額款項匯入，經詢問潭男卻支吾其詞，說是舅舅匯入的又改口說是朋友匯的，為何會變成警示帳戶他完全不清楚。

▲警察局長陳國進表揚景福所所長吳政哲阻詐有功。（圖／桃園警分局提供）

員警將其帶返所內查詢，他說想跟朋友合資開燒肉店卻沒錢，經由網友的介紹在｢地下買賣虛擬貨幣公司｣擔任提領款人員，每提領1百萬可獲4千元報酬，做了近1個月車手左右、提領了3百多萬，沒想到月薪還沒領到先被警察抓了，直呼一切都是做白工，全案依法移請偵辦。

▲分局長邱紹洲則對機警行員頒獎表揚。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，桃園地區近日的詐欺車手提領案件有逐漸轉移至各金融機構「臨櫃提領」趨勢，本次能逮獲臨櫃提款車手，得力於行員與警方密切聯繫與平常建立的默契，警察局長陳國進也立即到景福派出所頒獎表揚所長吳政哲等有功人員，桃園分局長邱紹洲也帶著榮譽狀到第一銀行桃園分行公開表揚江姓女行員，期許雙方繼續合作打擊詐欺犯罪。

►頭髮「放進去」就變捲，手殘也能變網美