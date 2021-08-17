詐騙集團「靠一招」征服女人心　20到80歲全淪陷！警跪：真的無解

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋一名70多歲女碩士欲匯款11萬，銀行員關心用途，懷疑她遭詐，通知轄區警方到場，花了好一陣子才成功說服她停止匯款；另一方面，林口區一名20歲女大生到超商購買2萬遊戲點數，後來得知差點被詐財，經警方解釋才停止消費。承辦詐欺案件的警官說，集團都用「這一招」騙女人錢。

▲7旬女碩士想找個伴，結果遇上詐騙集團險噴錢。（圖／記者陳雕文翻攝）

●被忽視的詐騙

資深警官解釋，每個警分局都有小隊承辦「詐騙宣導」的業務，時不時到學校演講或是在臉書粉專PO文提醒大家，詐騙集團有甚麼招、有何地方需要注意、有何查證管道，我們只差沒有印出文宣跪在民眾面前求他們看了，但民眾多數仍無感，除非自己被騙過，否則根本不會去看貼文內容。

資深警官感嘆，網紅隨便一張辣照，觸及率跟按讚數都是警方的好幾百倍，導致萬年詐騙老招可以代代相傳，受害者源源不絕。

資深警官說，詐騙集團除了會要求民眾解除分期付款等，還會扮演假檢警、假飛官、假外國飛行員、假戰場美國大兵等身分，透過聊天慢慢打進女孩子的心，受害者包括高知識份子、大學生、碩士生，甚至是企業老闆都躲不過這招。

▲林口女大生以為遇上真愛，差點被騙2萬。（圖／記者陳雕文翻攝）

●讓人愛上的招

資深警官分析，詐騙集團會先搞一個臉書或是LINE的假帳號，換一張順眼的帥照，善用「投其所好的用詞＋耐心＋關懷」什麼話題都能搭上兩句，一陣子就能讓人上鉤。詐騙集團很聰明，擅長營造出「真命天子」的形象，儘管局外人一看對話就覺得很扯，但對上鉤的人說，每句話都很甜蜜，都是真情真意。

▲任何地區的詐騙手法都差不多，渴望愛情也要善用網路資源查詢真偽，請民眾多注意。（圖／記者吳世龍翻攝）

等目標上鉤，集團自然會把話題導向錢，可能稱自己生病、家中長輩生病，但自己還在戰場等理由。受害女子通常會動憐憫之心，跑去銀行匯款，還有些受害者陷得很深，完全愛上了詐騙集團，警方就會非常難說服，有時花很長時間解釋還可能被罵，因為受害者往往會認為警方搞不清楚狀況，影響到她把緊急救命錢匯出去的時間…

資深警官說，當然，上述這些招式，如果詐騙集團改成美女照並找男人聊天，再把「投其所好的用詞＋耐心＋關懷」框架套進去，也是一堆男子誤以為遇見真愛，根本沒見面就深深愛上，所以受害者其實不分男女跟年紀、學歷，大多是渴望愛情的單身者，詐騙集團就是知道這點，跟著演一齣戲而已，所以還沒見到面的人，都不要輕易相信是真的，只求民眾多多關心時事。

資深警官無奈說，處理詐騙的這些年，其實一直陷入以下循環：警方一直PO文呼籲→只有極少數人關心→多數民眾被重複的老招騙錢→錢匯到人頭帳戶再也拿不回來→接到相關案件的轄區警方繼續PO文呼籲→繼續沒人關心…我們一直希望幫民眾守住荷包，但多數人並不重視這一塊，導致詐騙案件重複發生，真的無解。

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