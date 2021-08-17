高雄妹渴望愛情中陷阱　1.5萬換初見面！警一句話斬連結

▲高雄一名年輕女子因渴望愛情，不慎落入詐騙集團慣用的手法，差點購買1萬5千元的遊戲點數，所幸在店員及警方合作下成功阻詐。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名年輕女子因渴望愛情，不慎落入詐騙集團慣用的手法，聽從對方的要求購買1萬5千元的遊戲點數時，被店員發現有異報警處理。警方到場了解，向她說：「沒有人第一次要見面，就要先交押金的」，這話讓她恍然大悟，知道自己是被騙上當。

警方表示，被騙的是一名年僅20多歲的王姓女子，因她相當渴望愛情來敲門，於是日前透過網路交友的方式，認識一名自稱是林姓的男子，後來雙方用LINE持續聊天，由於林男用了一張俊俏的大頭貼，讓她一步步落入愛情詐騙圈套內，見時機成熟時，便跟王女說，可以約出們一起吃飯、聊天，但深怕王女是警察人員，所以請她先購買1萬5千元的遊戲點數作為押金。

王女不疑有他，於16日下午5點左右，前往苓雅區同慶路上的超商購買點數時，店員看到她一直再通話中，再加上金額頗大，驚覺有異立刻報警處理。員警到場了解後，立刻對王女說：「沒有人第一次要見面，就要先交押金的」，而這就是詐騙集團慣用的手法，這才讓她感到自己是被騙上當，恍然大悟清醒過來。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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