男誤信詐團「培養帳戶」淪車手　警方策反逮上游「收水」

▲賈男誤信詐騙集團淪為領款車手。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

52歲賈姓男子誤信詐騙集團「培養帳戶」，除了被作為人頭帳戶外，還充當車手提領現金供上游前來收款，16日再度前往銀行提領95萬元時，為機警行員查覺有異報警，員警對賈男說明並策反規劃查緝上游「收水之人」，將前來取款的21歲彭姓女逮捕，依法送辦。

▲▼警方策劃賈男追緝上游，將前來收水之犯嫌彭女逮捕。（圖／中壢警分局提供）

賈姓男子自稱因信用不良，欲申請貸款，而誤入詐騙集團陷阱，昨日上午賈嫌接獲詐騙集團上游指示分別至桃園市中壢區某銀行及郵局提領新台幣38萬及20萬元，並交付給詐騙集團指派來的「收水之人」；下午2時許賈嫌再次接獲詐騙集團電話指示，要求其到銀行再提領新台幣95萬元，中壢分局中壢派出所接獲行員報案電話後，所長蘇宸鋒立即指派專人前往銀行了解，發現車手賈嫌誤信只是提供帳戶作為培養帳戶信用，想不到是被詐騙集團利用成為人頭帳戶及車手。

員警抵達後告知賈嫌係遭詐騙集團所利用，賈嫌始恍然大悟，悔不當初，並聽從警方規劃追緝上游收水之犯嫌，於當日約定再將所領95萬元贓款交給彭姓女子時，立即遭埋伏之員警上前將其逮捕，現場並查扣新台幣95萬元及作案用手機2支，全案依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。

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