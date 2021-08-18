勇鷹高教機傳料件不足影響交機　漢翔：子虛烏有

▲漢翔航空工業18日聲明，勇鷹高教機量產進度符合預期。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者白珈陽／台中報導

台中漢翔航空工業14日傳出疑似聯胺毒氣外洩意外，並有媒體稱勇鷹高教機料件不足影響專案進度。過了4天，漢翔18日發出聲明表示，當時在進行F-16戰機緊急啟動系統例行測試，過程中須使用聯胺，若有些微聯胺溢出管路，即有專業人員清理裝備，且接觸聯胺人員也馬上安排接受醫學檢查；勇鷹高教機目前已完成所有性能測試，目前積極進行首批量產，預計於今年度交運空軍第一批兩架量產機，進度符合預期。

漢翔航空表示，聯氨(化學式：N2H4)使用於F-16戰機之發動機緊急啟動系統(EPU)，本公司於F-16升級過程中依標準工程程序，對每一架戰機進行緊急啟動系統例行測試。測試過程極為嚴謹，均於特定開放場域進行，另應變措施皆備便後始得進行，程序中若有些微聯氨溢出管路，亦有專業人員即時清理裝備，接觸聯氨人員亦將接受醫學檢查，確保安全無虞，此一標準測試程序經少數媒體渲染，竟傳為本公司聯氨氣體大量外洩造成環境汙染、人員受傷，實與事實相距甚遠，更不可能造成所謂升級專案進度延宕。

漢翔航空說明，勇鷹高教機目前已完成所有空中性能測試，結果極佳，刻正積極進行首批量產，預計於今年度交運空軍第一批兩架量產機，進度符合預期，現場工作士氣高昂，所謂料件不足之說子虛烏有，更遑論所謂影響交機進度。

漢翔航空指出，該公司為股票上市公司，本年度剛獲得公司治理評鑑前百分之五之殊榮，F-16升級專案及高教機專案均為公司重要任務及業務，漢翔全體同仁戮力以赴，目前成果國人有目共睹，不容不實言論汙衊，本公司刻已啟動市場監視機制，倘因媒體不實報導造成公司商譽受損或股價波動，必將採取法律行動，以維廣大投資人權益。

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