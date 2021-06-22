漢翔爆千名國防機密人員打疫苗　王鴻薇：敢不敢曝光名單

▲王鴻薇怒斥漢翔特權疫苗。（圖／翻攝王鴻薇臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台中的漢翔航空工業遭爆替內部1000多名員工施打疫苗，引發爭議。不過，漢翔則對外表示，施打名單為國防機密，不便對外透露。對此，國民黨台北市議員王鴻薇痛批「漢翔敢不敢曝光名單」，民眾打不到疫苗易經夠憤怒了，看到特權疫苗不斷出現更是令人火大。

王鴻薇22日在臉書發文表示，疫情嚴重、疫苗不夠，卻不斷傳出有人不符優先資格，搶著偷打。除了漢翔傳出上千名員工已經打了疫苗以外，南檢檢察長也傳出將自己排在高風險人員名冊內。

王鴻薇認為，在疫情緊張的狀況下，大家都想趕快打到疫苗，包括頻繁接觸不特定對象的外送員、郵差、攤商到現在都只能冒著風險繼續工作，更別說一般民眾，只能眼睜睜地看著有關係、有權勢的人打疫苗，這些人不是見不得光的第二類，而是「欲哭無類」。

王鴻薇怒斥，特權疫苗、黑箱疫苗，到底要到什麼時候才會結束？名單到底什麼時候才能完整的公開透明？對民眾來說，打不到疫苗已經夠憤怒了，看到「特權疫苗」不斷出現，更是令人火大！

漢翔今（22）日發佈聲明稿表示，政府經過審慎評估後，對公司內部分執行特定業務的同仁，優先施打疫苗，千名員工名單，為特定國防專案人員須經國防部核定，由於涉及國安機密名單不便曝光，董事長胡開宏在事前發佈內部信說明，未要求員工不能對外公開。