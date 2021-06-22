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上千員工打疫苗「憑什麼」　漢翔：屬「關鍵人力」名單不能曝光

漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？（圖／東森新聞）

漢翔傳出千人打完疫苗，網友質疑憑什麼身分類別可先打。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

台中漢翔航空工業傳出上週幫內部1000位員工施打疫苗，網友指控「憑什麼身分類別可先打」。漢翔總經理馬萬鈞22日表示，公司有上百國內外專案（合約），因此向國防部申請獲准打疫苗，第一波針對明顯影響國防安全部分先打，一切合乎規定。他希望全公司7千多人都能打，但疫苗有限，尊重國防部安排。

漢翔航空工業今天（22日）上午針對媒體報導，指稱漢翔上千員工傳出先打疫苗，但身分類別不符合目前施打疫苗類別範圍、憑什麼先打一事，發出新聞稿說明。

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漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？（圖／東森新聞）

漢翔說明第一波打疫苗員工負責明顯影響國防安全專案，國防部審核通過造冊施打。（圖／東森新聞）

漢翔指出，昨天(21日)東森新聞接獲匿名投書，主動採訪本公司，部分投書內容並非屬實，公司認為有澄清的必要。

漢翔表示，由於本公司參與重要國防專案，攸關國家安全亟需趕上進度，故而為參與基礎關鍵設施操作人員，向國防部申請施打疫苗，由漢翔提報名單，經國防部核定，以國軍戰備額度分配予漢翔，公司目前含勞務派遣約7500多人，提報1000多名，實際注射人數約1100人。

此事在公司內部為公開事件，未要求員工不能對外公開，董事長於公司內部亦發信給有施打疫苗的第一線軍用業務人員，也發給未施打疫苗的其他同仁公開信。特別強調的是，不能曝光的是同仁的名單，參與特定國防專案為機密，因此不便曝光人員名單。

漢翔說，因須持續推動國防安全，將所面臨之困境向國防部與經濟部反應，漢翔也非常感謝國家的支持與協助，將本公司列為「基礎關鍵設施操作人員」名單之中。未來，漢翔持續努力爭取疫苗，也超前部屬各式防疫措施，設置快篩站，確保全體同仁身體健康，以支持國家重要政策。」

漢翔總經理馬萬鈞表示，這波打疫苗是在18日施打，一天就打完。漢翔申請後，國防部很幫忙給我們1000劑，派許多醫護下來幫忙，在醫護用心抽取疫苗，最後約施打1100人。

他表示，漢翔有上百個國內外專案（只合約），包括空軍、波音公司等等，有些合約跟國防安全有關，這些人如果感染，就會影響空軍國防安全，因此希望能優先施打。公司是一個專案一個專案向國防部申請，並將名冊報上去，國防部覺得重要就會配發疫苗，但也要看他們有沒有足夠疫苗。

馬萬鈞說，公司有七千多人，他站在公司總經理立場，一定要照顧所有員工，希望後續能讓全數員工都施打。但顧及國家疫苗數量有限，醫護人員當然要先打，國防部與中央會權衡輕重緩急，我們只是把需求提出來，尊重中央。

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