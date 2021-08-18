前空姐潑油縱火！夫80%灼傷「搶救45天」不治　檢起訴最重可死刑

▲火警發生後，楊男(左)與李女(右)雙雙灼傷送醫。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市豐原區一名李姓前空姐控訴婚後遭到公婆霸凌、刁難，今年3月11日清晨又與丈夫楊男發生口角，李女憤而提油縱火燒夫，導致丈夫全身80%二度灼傷，經搶救45天後仍宣告不治死亡。台中地檢署今偵結，將李女依家暴殺人罪起訴，後續恐得面對有期徒刑10年以上、無期、或者死刑。

警方初步調查，李女與丈夫透過鸚鵡社團相識、相戀，交往5個月後隨即閃婚，不料李女事後確在臉書社團指控，公婆得知她比丈夫大了7歲以後，不斷藉故刁難、言語霸凌，日前更被婆婆咬傷手臂、潑辣椒油；而婆婆也反控媳婦李女動手，自己常常遭對方狠踹、賞巴掌、掐頸，還向警方聲請保護令。對於這起家暴案，雙方各說各話，一度成為羅生門。

不料今年3月11日清晨6時許，李女與丈夫楊男因故發生口角，竟憤而提油縱火燒夫，造成楊男全身80%二度灼傷，而李女自己則是全身45%二至三度灼傷，2人雙雙被送往醫院急救。起初楊男意識還算清楚，供稱自己睡到一半突然遭妻子叫醒，被逼下跪道歉，隨後還被縱火燒傷；而李女則反控，當時自己在屋內燒東西，汽油則是丈夫自己潑的。

警方調查，發現李女清晨5時許曾拿著塑膠空瓶到附近加油站扣買汽油，1個小時後即傳出火警，且消防局經火調鑑定後，判定本案是人為縱火。而楊男在送醫搶救45天後，仍因傷勢過於嚴重宣告不治死亡；台中地檢署今偵結，依家暴殺人罪起訴李女。

▼李女涉嫌縱火燒死丈夫。（圖／民眾提供）