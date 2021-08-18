25歲BMW男疑撿東西連環撞！人車噴飛慘如恐攻　維修+賠償破百萬

▲藍男疑開車時撿東西不專心，釀連環車禍。（圖／翻攝記者爆料網）

記者白珈陽／台中報導

台中市西區向上路一段、華美街口17日晚間發生交通事故，25歲藍姓男子駕駛要價超過200萬的BMW 4系列轎車行經該路口時，疑因撿東西不專心，撞上對向一輛轎車，隨後再波及2輛機車、另一輛轎車，形成連環車禍，共計造成4人受傷、6輛汽機車受損，幸無人有生命危險；另外，路旁的號誌箱、娃娃機台、冷氣壓縮機也遭牽連，包含賠償費用與自身車輛維修費，藍男恐須花費破百萬元。

警方初步調查，17日晚間7時許，藍男駕駛自小客車由向上路一段往中美街方向，但疑似開車不專心，在華美街口前發現快撞上前方車輛，立即減速，並往對向車道閃避，結果與79歲陳姓男子駕駛的自小客車發生碰撞；BMW與自小客車對撞後，又波及22歲陳姓女騎士、38歲廖姓男騎士及58歲吳姓自小客車駕駛，造成2台娃娃機台、1個號誌箱、2台冷氣壓縮機及停車格內1台機車受損。

▲▼車禍造成4人受傷、6輛汽機車受損。（圖／民眾提供）

車禍造成藍男手部擦傷、陳女手部擦傷、廖男手腳擦傷及陳男駕駛背部受傷，所幸均無生命危險。經酒測酒精濃度皆為零，警方初判肇事原因是藍姓駕駛疑似逆向行駛，詳細事故原因還須進一步調查。

至於相關賠償費用，台中市政府交通局工程科周姓科長表示，全新的號誌箱（控制器）包含施工費用，約須5、6萬；逢甲娃娃機業者表示，1台全新的娃娃機台要2萬6000元；其餘機車受損、冷氣壓縮機共約須6萬元；車商指出，此案福斯轎車與豐田轎車損害為引擎蓋凹陷、保桿掉落、前後車門凹陷，維修費約20萬元，而藍男的車型為BMW 4201 GRAN COUPE，市價200多萬元，車頭嚴重毀損，原廠維修費要80萬元。種種費用相加粗估約117萬元，為了撿拾物品而發生車禍，代價不輕，所幸未危及人命。

▲車商指出，藍男的車型為BMW 4201 GRAN COUPE，市價200多萬元，車頭嚴重毀損，原廠維修費要80萬。（圖／民眾提供）

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