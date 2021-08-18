寶島時代村送疫後開學大禮　南投清寒生最高每人5000獎助金

▲寶島時代村將110學年度獎助學金名額限制取消，擴大嘉惠南投清寒優秀學生（下同）。（圖／翻攝「寶島時代村」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

疫情衝擊導致百業蕭條、學校停課，但南投寶島時代村繼6月對草屯夜市攤商推出無息貸款，日前更加碼將110年度獎助學金名額限制取消，凡南投縣籍、符合資格的各級學校清寒優秀學生每人可獲3000至5000元；董事長江欽良說，寶島時代村本身仍在休業中，但正因為疫情，更有責任幫忙社會大眾。

寶島時代村自107年開始辦理發放獎助學金，近年來嘉惠無數清寒南投子弟；110學年度獎助學金領取資格如下：設籍於南投縣6個月以上、就讀於國內公私立各級學校之清寒優秀學生，只要符合出身低收入戶或中低收入戶、家庭遭遇變故致生活陷於困難、參加全國性競賽個人組獲季軍以上者等3項中任1項，且未享有公費或其他獎學金者，即可向學校提出申請。

各級學校學生資格方面，國小生（不含小一新生）前一學期成績平均、操性成績或綜合表現皆80分（甲等）以上，每名3000元；國中生（國一學生以國小六年級成績為準）前一學期成績平均、操性成績或綜合表現皆80分（甲等）以上，每名3000元。

高中高職生（高一學生以國三成績為準，不包括空專、進修學校、產學合作等）前一學期成績平均75分以上、操行成績（或綜合表現）80分（甲等）以上，每名5000元；大專院校生（大一學生以高三成績為準，不包括研究所、夜間部、產學合作班、空大、空專、教育推廣學分班、實習班、在職進修及學分補助費之學生）前一學期成績平均70分以上、操行成績或綜合表現80分（甲等）以上，每名5000元，109年全國競賽獎（種類不拘）得主每名5000元。

寶島時代村提醒，申請時間自8月10日至9月30日止，詳細實施辦法和表單可上網（https://reurl.cc/ZGmVgg）下載，領取期間將於「寶島時代村」臉書粉絲團公告，如有未盡事宜，寶島時代村保留最終解釋權，詳洽寶島時代村Facebook或諮詢電話0921-706-069 陳先生。



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