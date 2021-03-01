新住民美女分享工作經驗超吸睛　移民署獎助金計畫開始報名

▲東南亞及大陸籍新住民齊聚移民署台北工作站分享台灣生活工作經驗。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署台北服務站日前邀請來自湖南的新住民及子女們分享當地特色飲食習慣，新住民二代子女李倚瑄在場分享湖南的特色及飲食習慣，臘味與辣味飄香時，總喚起思鄉情懷。李倚瑄介紹，湖南最著名的就是臘肉，臘肉製作主要步驟為醃製、風乾，過程工序繁複，也很費時，但是每家每戶都有自己獨特的風味，母親雖在台灣已生活多年，年節期間也會自己製作臘肉，做為年節必備佳餚。

移民署台北市服務站家庭教育課程透過「抓住春節的尾巴：手作燈籠」活動，讓在場的新住民朋友感受台灣年味的氣氛，新住民第二代李倚瑄目前就讀大學航空服務相關科系，從國小起便在親友支持下，參與伊甸基金會的各項培力活動，獻身協助更多新住民的下一代增進對自身的認同感。

▲新住民齊聚移民署台北工作站分享台灣生活工作經驗。（圖／記者張君豪翻攝）

另名來自湖南嫁來台灣的新住民姜美香也分享在台謀職經驗，她2007年嫁來台灣、2015年投入就業市場，她在某電視購物台工作，早上9點上班，下午6點下班，以電話找客戶銷售產品，她考量到內勤銷售服務不用在奔波，且作息規律可以兼顧家庭。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，服務站提供新住民家庭教育，法律諮詢等課程，能讓新住民更快速了解在台生活權益；另移民署正辦理「109學年度新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫」報名期間從2月22日至110年3月31日止，相關詳細資訊可至內政部移民署全球資訊網「新住民照顧服務專區」查詢。



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