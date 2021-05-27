為清寒長輩建立安全網　老人福利關懷協會發起扶助計畫

▲老人福利關懷協會從106年開始，進行清寒長輩的探視服務。（圖／老人福利關懷協會提供，下同）



生活中心／綜合報導

隨著高齡化、少子化，台灣109年列冊需關懷獨居老人數就達11,000多位，而在社福政策以外的地方，還有許許多多清寒長者也需要社會的幫助，加上近期嚴峻的新冠肺炎下，缺乏物資、穩定收入的長輩也將成為高風險族群，恐怕更需要大眾關注。

為了讓每一位清寒長輩能夠維持基本的生活所需，從106年開始，中華民國老人福利關懷協會為清寒長輩帶來物資、醫療、工作和喪葬上的幫助，嘗試為他們織起一片社會安全網，累計關懷一萬多名長者與穩定扶助近250位清寒長輩。

然而，隨著台灣長者比例越來越高，服務層面越來越廣，協會資金與人力資源有限，再加上新冠病毒疫情影響下，今年六月後的服務經費恐怕已經不敷使用，為了不要放棄每一位需被幫助的阿公阿嬤，讓他們不再被社會遺忘，中華民國老人福利關懷協會於 5 月 26 日發起「清寒長者扶助計畫」，盼能夠集結大眾的力量，募集生活物資的採購費用，延續每個月的訪視關懷服務，讓清寒長輩們能夠繼續安心生活。

▲除了發送物資外，老人福利關懷協會也會協助長輩進行房屋修繕。



老人福利關懷協會為清寒長輩織起社會安全網



每個月進行探視服務並發送物資包 協助拾荒長輩維持生活所需在台灣，有許多清寒長輩即便生活困苦，卻又因種種個人因素沒辦法接受社福政策的幫助，更遑論領取生活補助，因此，他們只能依靠門檻較低的「拾荒」維生，但在回收物價格崩跌的現在，辛勞八小時的報酬往往連百元不到，導致用餐、保暖衣物等最基本生活需求都無法維持，若將社福政策比喻為是接住弱勢者的網子，清寒長輩就是從縫隙中無止盡墜落的一群，他們只能拖著衰老的身軀，咬牙扛起生活的重擔。

106年開始，中華民國老人福利關懷協會開始進行清寒長輩的探視服務，每年除了花費超過1,500個小時關心長輩身體健康狀況，同時也發送生活物資包維持他們的日常所需，甚至自費一百多萬元協助修繕房屋，讓他們能有個遮風避雨的住處，維持生活的基本尊嚴。

▲台灣有許多清寒長輩即便生活困苦，卻又無法接受社福政策幫助，因此只能賴拾荒維生。



因房產無法申請低收補助 含笑奶奶僅靠拾荒苦撐家計



現年76歲的含笑奶奶，儘管擁有溫暖快樂的名字，肩上卻日日疲憊地扛著沉重的家計，除了獨自照顧女兒離家前留下的孫子外，還有智能障礙的兒子需要照料，同時奶奶也因為名下擁有房子，無法申請中低收補助，只能夠在老舊、漏水且瀰漫著臭味的房屋依靠拾荒維生。

在四年多前協會發現含笑奶奶的困境後，每個月開始固定帶著生活物資前往探望，同時也協助房屋修繕、改善居住環境。當奶奶丈夫過世期間，協會也幫忙補貼不足的喪葬費用，陪伴奶奶走過一個又一個艱難的時光。

▲四年多前老人福利關懷協會發現含笑奶奶，每個月開始固定帶著生活物資前往探望，也協助房屋修繕。



協會走入社會角落給予醫療協助 讓清寒長輩展露笑顏



在十多年前孩子與丈夫離世、失聯下，同樣也仰賴拾荒維生的85歲碧雲奶奶已經獨自生活多年，為了維持生計，奶奶去年一度因工作累壞身體，送醫後卻拿不出20 萬的鉅額手術費，讓她一度絕望放棄、甚至等待死亡……幸好在協會的幫忙下，碧雲奶奶的病情逐漸好轉，對於協會給予的幫忙，讓她感激在心，也發自內心的表示：「你們真的很照顧我，把我牽牢牢，真好！」

協會僅五人服務資源吃緊 六月後資金告急服務恐遭中斷

不過，要織起一張清寒長輩的社會安全網，並非一朝一夕就能達成，協會花費長時間與里長、地方組織建立聯繫，待成功訪視長輩後，又必須一次次的嘗試讓他們卸下心房並展現脆弱的一面，才能夠開始給予對應的幫助，社工羽蓉也坦言過程的艱辛，她表示：「一開始我不太懂得要如何去面對這些長輩，後來我開始把他們當作自己的阿公阿嬤來相處，其實他們都會很開心、也願意接納我們。」

多找到一位被遺忘的長輩，協會也能夠多一份心安。然而，多年來的訪視關懷服務，僅有五名同仁在努力支撐，面臨疫情後捐款更加短缺的情況下，目前協會同仁都已經超重前行，若今年六月之後的資金沒有著落，服務就將面臨被迫停擺的窘境，這片好不容易織起的社會安全網，眼看又將化為烏有。

▲老人福利關懷協會每個月進行探視服務並發送物資包，協助拾荒長輩維持生活所需在台灣。

若各項關懷服務突然中斷，等同於讓長輩安享晚年的希望，從此成了奢望。協會不願放棄、更不敢放棄，同時更害怕這些阿公阿嬤將再次隱沒在城市角落，擔心他們沉默的呼救再也無人聽見，因此中華民國老人福利關懷協會於 5 月 26 日發起「清寒長者扶助計畫」，希望在能夠集結社會大眾的力量，繼續購置每個月的生活物資、房屋修繕等資源，穩定長者基本生存環境，除了盼能延續每個月的關懷服務外，也希望能夠籌辦長者的手工事業，更期待有朝一日能擴大大台北地區的服務人數至三百人，並向台灣其他地區拓點。