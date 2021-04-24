自小生於貧困農村　佳音英語老董捐善款助故鄉弱勢生

▲佳音教育基金會董事長陳平三（前排右）捐贈50萬元善款幫助南投清寒學生。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

佳音英語集團董事長董事長陳平三出身南投貧寒農村，但不向逆境低頭，努力向學翻轉命運，成功打造佳音英語集團、事業版圖橫跨多國，在事業有成後，仍關心故鄉教育和清寒學子，日前慷慨捐款50萬元，作為南投縣內46校100位國中、國小清寒優秀學子的助學金。

縣府教育處21日舉行捐贈暨獎學金頒贈儀式，身兼佳音教育基金會董事長的陳平三親自出席，逐一頒發獎學金給優秀清寒學子。

▲佳音教育基金會捐贈50萬元善款幫助南投清寒學生。（圖／南投縣政府提供）

陳平三表示，從小成長於名間鄉農家，雖家境清貧，但他從不向環境低頭、不放棄學習向上的機會；創辦佳音英語機構40年來，版圖遍布台灣、大陸、日本和柬埔寨，在台灣就有250個分校。

陳平三說，他在1981年成立佳音教育基金會，將心比心回饋鄉里，近10年來年年發放獎學金鼓勵清貧子弟向學，希望孩子們能在社會關懷中，勇敢面對逆境、專心學習，未來能成為南投的驕傲。

南投副縣長陳正昇也頒贈感謝狀予陳平三，肯定他同在清寒環境中成長，多年來善盡企業社會責任、持續捐贈清寒獎學金，金額已逾450萬元，更造福832位國中、國小和高中清貧學子，期盼縣內學子以陳平三為榜樣，不懼逆境，用心向學，翻轉自己的未來。



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