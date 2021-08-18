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莫德納計畫往下開放！網曝「這年齡區間」被直接放生　無奈炸

記者邱晟軒／綜合報導

美國研究顯示，莫德納疫苗可供12至17歲青少年施打，國內是否考慮開放？衛福部長陳時中今（18日）鬆口透露，疾管署已提出12~17歲接種莫德納申請，「下午公文就會來」。消息曝光後，讓不少網友超無奈，直呼「18-34的呢？ 不是人嗎？」、「主要勞動的人不就都不用打？」

本站曾報導「12歲到17歲打莫德納！陳時中證實疾管署申請中：下午公文就會來」內文指出，台大公衛學院教授陳秀熙表示，科學界已證實BNT疫苗適合青少年施打，美國最新研究提供另一個非常重要的實證證據，「多了一種疫苗。」未來在12到17歲階段，可考慮採BNT與莫德納並進的方式接種。

陳時中今在記者會上指出，關於12到17歲青少年接種莫德納疫苗，指揮中心已經向食藥署送出申請，「也差不多要審查完畢，下午公文就會來」，之後會請專家小組來看如何運用最恰當。另外針對學生族群打疫苗的部分，陳時中指出，原計畫在開學後安排施打，若屆時BNT進來就可以打，但如今也多了另一個選擇，我們會以貨量來進行安排。

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▲▼許多青壯年仍打不到疫苗，引起網友無奈痛批。（圖／ETtoday新聞雲FB）

▲▼許多青壯年仍打不到疫苗，引起網友無奈痛批。（圖／ETtoday新聞雲FB）

▲▼許多青壯年仍打不到疫苗，引起網友無奈痛批。（圖／ETtoday新聞雲FB）

▲許多青壯年仍打不到疫苗，引起網友無奈痛批。（圖／ETtoday新聞雲FB）

消息曝光後，引起許多網友在《ETtoday新聞雲》粉專下方留言表示，「青壯年直接放生？這政府真的很棒」、「18-34的呢？ 不是人嗎」、「那剛滿18歲的呢⋯⋯政府的規劃能力…….永遠都不及格」、「37歲的直接跳過欸」、「直接不演了！預約不夠還能向下繼續開放，果然超前部署」、「26歲lives matters」、「就想問20幾歲族群早在7月中旬左右登記了請問疫苗何在？需等到何時？」

更有許多上班族紛紛痛批，「8到20以上都不用出門群聚上班嗎？沒風險嗎？憑什麼什麼都優先給12-18」、「勞動力的有繳稅的都不用打？」、「在外面工作的人為什麼不先打」、「然後我們呢？主要勞動的人不就都不用打？」、「黨心中最軟的那一塊要忍耐」。

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