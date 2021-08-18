快訊／北市2人職場感染　柯文哲建議：不影響工作效率就居家辦公

記者蘇晏男／台北報導

針對北市新增2人職場感染，台北市長柯文哲18日下午表示，現在大家都回辦公室辦公，產生一個新聞提，就是有人感染，一隔離就要隔離很多人，所以北市在考慮，當疫情還沒結束，在家辦公不會影響工作的話，也許分散比較安全。

柯文哲18日下午在北市防疫記者會上指出，這次辦公室案例發現有個問題，雖北市疫情趨緩，但問題是大家開始回來上班，北市很多辦公大樓可能上百人一起工作，就算平常戴口罩，但不可能整天不喝水、吃飯，特別是茶水間，有些人會一邊喝茶一邊聊天。

柯文哲說，當整層辦公室有兩至三個人感染，且位置分散，結局就是整層要居家隔離，所以我們突然發現，北市辦公大樓中，當大家回來上班以後，產生一個新問題，就是一隔離就要隔離很多人；然後，兩周前很多人居家辦公，現在都回來大樓上班，所以我們在考慮，疫情還沒結束，在家辦公不會影響工作的話，也許分散比較安全。

柯文哲強調，雖然北市案例不多，但不明感染源每天一、兩個，當大家開始回來上班，常常出現（確診病例）不小心跳出來；原則上不可能一直封城、三級管制，所以會逐步放寬，只是過程中保持機警，像辦公大樓，「如果問我有什麼建議」，如果可以的話，不影響工作效率，還是居家辦公算了，畢竟一下子整層樓隔離，一隔離就幾十個，對公司傷害更大。

柯文哲提醒，特別是辦公大樓，幾十個幾百個坐在一起，恐怕要注意，特別是茶水間、廁所特別危險，大家脫口罩、喝茶聊天、中午一起脫口罩吃午餐，好像滿危險的，大家要注意。