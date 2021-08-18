接種疫苗染Delta「病毒量偏高」　張上淳點出「仍需打」2大原因

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫苗開打以來，有9人接種過2劑AZ疫苗滿14天後仍染疫，另有5例在接種後0至13天確診，疫苗突破率約0.0013%，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，美國疾病管制署研究顯示，接種過疫苗後感染Delta病毒，檢驗出的Ct值都很低，也就是病毒量依然高，但較不會發生重症住院情況，因此打疫苗對於個人或群體保護力依然有幫助。

國內疫苗接種率突破39.4%、劑次人口比約42.4%，中央流行疫情指揮中心今（18）日公布最新疫苗突破性感染數據，目前有9例完整接種2劑AZ後染疫，其中有3例為英國變異株、5例Ct值大於30無法定序，另有1例定序中。

被問及美國研究發現，即便打過2劑完整疫苗，感染Delta病毒後身上的病毒量與沒打疫苗的人差不多，是否代表疫苗無效？張上淳表示，的確在美國CDC研究顯示，接種過疫苗的人感染Delta病毒，Ct值依然很低，且美國雖然接種疫苗比例高，但仍有大規模傳播出現，以色列等疫苗覆蓋率高的國家，也有類似情況。

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儘管研究結果顯示，Detla病毒疫苗突破性強，但張上淳仍強調，沒有打疫苗的人感染後容易出現重症甚至住院情況，建議還是儘早接種，而打疫苗者則需要透過戴口罩等方式，防範Delta病毒傳播，研究也顯示接種過疫苗後感染Delta病毒者，不僅傳播時間較短，也比較不容易發生重症甚至住院，無論對人或群體保護力都有幫助。