9月開學防疫假怎麼請？　北市府：以天為單位、沒有上限

記者杜冠霖／台北報導

9月開學將至，對於學生請防疫假的規範及預防性停課的標準，台北副市長蔡炳坤18日表示，今天晨會有就這些問題做充分討論，會跟各校校長充分溝通後會再完整說明，這禮拜會確定完整規畫後再公布，「防疫假目前是以天為單位、沒有上限。」

台北副市長蔡炳坤表示，防疫假目前是以天為單位、沒有上限，但每個學校、家庭有不同需求，會以兩周作一個範圍來滾動式修正，假設有確診情況，涉及到居家隔離的部分，衛生局、教育局、關傳局、法務局明天會作更細膩的研議，針對確診學生進入到防疫旅館的相關問題討論，這禮拜會作完整規劃，再跟家長、老師宣布。

中央流行疫情指揮中心18日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，為2例男性、4例女性，個案分布為台北市4例、新北市2例；其中2例為已知感染源、4例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,407,073例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,389,646例排除)，其中15,891例確診。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、台北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

