綠黨團要求公開聯亞審查　柯文哲轟陳時中不公開「3+11」會議記錄

▲台北市長柯文哲住持防疫會議。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

國產疫苗聯亞EUA審核未通過，導致其股價暴跌，衛福部長陳時中也在民進黨立院黨團要求下，改口可以公布審查紀錄。對此，台北市長柯文哲說，民進黨立院黨團要求公開陳時中才公開，如果換成國民黨或是我們其他更小的黨要求公開，他會不會公開？不會嘛，所以3+11到現在也沒有公開。

針對高端疫苗預約不如預期，台北市副市長蔡炳坤說，北市原來被通知有4.7萬左右，到今天中午本來告一段落，但才預約3.2萬，後來中央決定把預約再延長到20日中午，年齡層繼續下降到20歲。蔡強調，北市府態度是，接種疫苗本來就是市民可以做選擇，尊重市民選擇。

另外，國產疫苗聯亞未取得EUA，陳時中過去曾說審查紀錄沒什麼好公開的，但在民進黨團的要求下，改口會公開。對此，蔡炳坤說，政府資訊公開透明還是最好，不要有雙標，總不能說通過的就公開、沒通過就不公開，變成雙標，「如果是在野黨團提出的要求，會不會公開？」

台北市長柯文哲也提到，今天是民進黨立院黨團要求公開陳時中才公開，如果換成國民黨或是我們其他更小的黨要求公開，他會不會公開？不會嘛，所以3+11到現在也沒有公開。