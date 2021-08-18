只有3天！超商「中元節限定優惠」來了　消費滿200元直接打88折

▲7-11最終中元節優惠，使用完折扣後，爽喝每朝健康綠茶和愛之味油切分解茶只要20元有找。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

中元節進入最後倒數階段，就有超商祭出限時3天最終超值優惠，民眾只要在期間內購買指定商品滿200元，並使用3大支付工具結帳，即可享88折優惠，其中其中8/19當天還能搭配25元振興優惠券，以每朝健康綠茶PET650及愛之味油切分解茶PET590為例箱購量販價588元來算，折扣完後只要473元，平均每罐不用20元就能爽喝。

7-11將於8/19～21推出中元節最終優惠活動，限時3天全店指定商品消費滿200元使用3大支付工具（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包）享88折優惠，其中8/19當天，還可搭配25元振興優惠券一起使用，包括普渡必備的零食、飲料、泡麵都在優惠中。

▲8/19當天除了使用3大支付結帳可打88折之外，還能再搭配25元振興優惠券。



以中元拜拜民眾最愛的每朝健康綠茶PET650及愛之味油切分解茶PET590為例，箱購量販價588元，搭配25元振興優惠券及三大支付88折優惠，只要473元，平均每瓶不到20元。指定飲品如ucc職人冰咖啡、開喜烏龍茶、伯朗咖啡系列，除享多入裝量販優惠外，消費滿200元使用3大支付工具（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包）再享88折優惠。

不僅如此， 7-11線上i預購即日起至8/24期間加碼「御茶園東方茶后、冷泡茶冰釀烏龍」整箱優惠，串聯i划算購入相當於67折超殺折扣，省荷包就要趁現在。

全聯線上線下同步開跑中元節檔期，即日起至8/26「PXGo!全聯線上購」全站PX Pay支付單筆消費滿600元，即可享有3%福利點回饋；而在指定日期（8/7-8/8、8/14-8/15、8/18-8/21）於門市或線上購，使用PX Pay儲值金支付，單日單卡消費滿1000元，就贈送800福利點，2項活動合併計算，最高可享有11%高額福利點回饋。

▲全聯小時達限時開設「中元明星商品專區」，消費滿599元加贈「請支援收銀購物袋」。（圖／全聯提供）

而「小時達」即日起更設置「中元明星商品專區」，精選熱銷50樣商品特價，單筆消費滿599元，就贈送限量1萬組的「請支援收銀購物袋」，消費滿888元再送888福利點。另外至8/26中元節檔期期間，每個周末五、六、日3天都推出「周末殺很大」，品項從生鮮品項、食品到日常用品都有。

PXGo!也推出OFF COFFEE、阪急麵包買20送8優惠，讓婆媽們透過APP一次買，分批到店取貨。此外還有箱購服務，購買罐頭、泡麵、油、飲料等中元祭拜必備品項，整箱買而且不用出門搬重物，直接送到家。