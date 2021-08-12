超商限定！60元有找爽嗑哈根達斯雪糕　迷你杯也有優惠

▲現在買哈根達斯迷你杯、雪糕可享買2送1或買9送9優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

七夕情人節快到了，你還沒想好要給另一半什麼驚喜嗎？不如就先用「吃的」甜蜜一下！就有超商祭出限時「哈根達斯迷你杯、雪糕」買2送1及買9送9優惠，換算下來爽吃哈根達斯雪糕只要60元有找，趕快買來跟另一半一起享受。

即日起至8/24，7-11祭出「哈根達斯迷你杯、雪糕寵愛價」活動，任選哈根達斯全系列迷你杯、雪糕可享買2送1、買9送9優惠，每購買3件再送指定品脫100元折價券，以哈根達斯雪糕單支售價115元來算，搭配買9送9優惠，換算下來每支只要60元有找，還能得到指定品脫600元折價券以及20點OPEN POINT點數，吃越多省越多。

▲哈根達斯雪糕售價115元，現在搭配買9送9每支只要60元有找。



甜食控也絕對不能錯過「韓國Sweetory系列」，7-11即日起至9/7前推出單件39元、任2件69元優惠，包含最新引進限量款青梅軟糖、杏仁巧克力球和彩虹口香糖，非常適合當作情人節小禮贈送，另外還有不同規格的金莎巧克力優惠，禮盒還可任選2件75折，加上多款巧克力夯品第2件10元活動，耍浪漫完全不必花大錢。

萊爾富線上Hi-Life VIP APP內的整買零取，即日起至8/15也推出「七夕情人節冰品限定」活動，包含曠世奇派任選4件134元、哈根達斯迷你杯任選5件520元等優惠。

▲萊爾富七夕情人節優惠。（圖／萊爾富提供）

門市的部份，即日起至9/7，只要在萊爾富門市購買金莎全系列及臻品3粒系列，享任選2件79折；人氣熱銷品滋露代可可脂巧克力則推出情人節限定版包裝，並祭出2件19元優惠；糖果、口香糖更是下殺5折起，包含黑嘉麗指定系列、卡娜赫拉檸檬軟Q糖、滋露QQ球指定系列、利口樂條裝喉糖等皆推出買1送1優惠價。