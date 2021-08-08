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感謝東奧英雄！超商祭4大咖啡飲品優惠　爽喝大杯美式只要23元

▲▼7-11咖啡、全家咖啡、全聯咖啡。（圖／業者提供）

▲今晚東奧閉幕，7-11推出一系列咖啡優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

今晚迎來東奧閉幕式，為感謝辛苦的台灣選手們，就有超商即日起祭出一系列咖啡優惠，其中「大杯美式咖啡買10送10」，換算下來每杯只要23元就能爽爽喝，另外還有大杯拿鐵買2送1優惠，咖啡控趕快把握機會喝起來。

7-11 OPEN POINT APP「行動隨時取」自今晚20：00起至8/9 23：59止，推出「選手加油 再會巴黎」活動，包括CITY PRIMA 精品拿鐵咖啡、精品美式咖啡同品項買5送5、CITY CAFE大杯美式咖啡買10送10以及CITY CAFE大杯拿鐵咖啡買2送1優惠，冰熱可任選，限量各10萬組，每位會員限定各購買1組，精品咖啡品項為限定門市兌領。

全家便利商店自今晚20：00起至8/10 23：59，APP「隨買跨店取」推出多項優惠，包含Fami霜淇淋、FamilyMart Collection氣泡水指定系列、FamilyMart Collection瓶裝茶700ml指定系列買1送1，另外還有可口可樂600ml、舒跑運動飲料590ml、舒跑鹼性離子水850ml買2送1優惠活動，一同感謝辛苦的選手們帶來一場又一場精采感動的比賽。

▲▼OK mart咖啡。（圖／業者提供）

▲OK mart大杯莊園級美式、拿鐵第2杯10元。（圖／OK mart提供）

OK mart也有1日限定咖啡優惠同慶，明（9）日於全門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵第2杯10元」，提醒須使用悠遊卡結帳。

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