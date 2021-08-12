只有3天！超商七夕咖啡飲品優惠　美式買1送1、冰淇淋紅茶2杯99元

▲慶祝七夕情人節到來，7-11線上線下皆有CITY咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

七夕情人節即將到來，就有超商推出一系列相關優惠，其中飲料控有福了，超商祭出限時3天「CITY系列指定飲品2杯甜蜜價99元」，可任選冰淇淋紅茶、布丁純奶茶或黑糖珍珠撞奶等，還有精品美式買1送1活動，另外，8/13～15還有加碼優惠，只要單筆消費滿150元，就送3張25元優惠券。

7-11 OPEN POINT行動隨時取自8/13～15首次祭出「CITY系列指定飲品2杯甜蜜價99元」，可任選兌換CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶及統一布丁純奶茶、CITY CAFE冰太妃焦糖風味瑪其朵及冰皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱可任選）；喜愛喝咖啡的民眾也絕對不能錯過CITY PRIMA精品美式或精品拿鐵咖啡任選2杯99元優惠價。

▲統一布丁純奶茶、冰淇淋紅茶或黑糖珍珠撞奶等可享2杯甜蜜價99元。



7-11門市則是連3天推出CITY PRIMA精品美式買1送1（冰／熱任選），CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶同品項2杯只要99元，即日起至8/15還有CITY CAFEx哈根達斯聯名冰沙單杯優惠99元。

另外，7-11也將在8/13～15期間加碼優惠活動，只要單筆消費滿150元，就贈送25元優惠券3張，可享50％超高回饋。

萊爾富即日起至9/7，線上線下齊推情人節限定優惠，多款巧克力如金莎任選2件79折，糖果、口香糖部分，更是下殺5折起，包含黑嘉麗指定系列、卡娜赫拉檸檬軟Q糖、滋露QQ球指定系列、利口樂條裝喉糖等皆推出買1送1優惠價。還有獨家「兔兔酒&麥吉手搖飲」聯名的系列雞尾酒款。

▲萊爾富七夕情人節優惠。（圖／萊爾富提供）

萊爾富也透露，保險套買氣從情人節前一周就開始湧現，情人節前後進入高峰期，銷量可較平日成長2倍多，因此活動期間至門市購買杜蕾斯指定款，可享任選第2件6折；而8/11-15在Hi-Life VIP APP整買零取，杜蕾斯輕薄幻隱潤滑裝衛生套3片裝，可享6組特價999元優惠，相當於64折。