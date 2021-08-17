限時3天！超商「5大咖啡飲品優惠」來了　61元爽喝檸檬氣泡咖啡

▲7-11 5大咖啡飲品優惠限時3天，現在爽喝西西里風檸檬氣泡咖啡只要花61元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

活動只有3天！7-11 CITY系列「5大咖啡飲品」祭出166元或366元優惠組合，其中夏天喝了超清爽的西西里風檸檬氣泡咖啡，現在1杯只要61元（原價80元），另外，全店指定消費滿200元使用3大支付工具可再打88折。全家則是即日起至9/7，Let’s Café咖啡全品項「第2杯7折」，還能獲得全新夏季限量杯款。

7-11的OPEN POINT行動隨時取自8月20日至8月22日推出CITY系列指定飲品166元或366元優惠價，CITY PRIMA精品咖啡任選3杯只要166元，CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶4杯、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾3杯同品項組合各166元，還有CITY CAFE西西里風檸檬咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡任選6杯366元（各品項限量、限購組數等請見OPEN POINT APP說明）。

另外，自8月19日起至8月21日止，7-11全店指定消費滿200元使用3大支付工具（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包），結帳直接享88折優惠。

全家Let’s Café推出全新夏季限量杯款，8月適逢金針花盛開季節，杯體以藍天及金針花盛開作為意象，設計2款充滿夏日風情的咖啡品牌杯，即日起至9/7，Let’s Café咖啡全品項「第2杯7折」，8/24前購買Let’s Café單品咖啡還贈送可可鈕扣1包。

▲Let’s Café也順勢推出全新夏季限量「金針花」杯款。（圖／全家提供）