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七夕限定買1送1！超商、連鎖咖啡優惠懶人包　半價爽喝星巴克

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲超商、連鎖咖啡推出七夕情人節限定咖啡優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／綜合報導

明天就是七夕情人節了，超商、連鎖咖啡店就祭出一系列咖啡優惠，像是7-11有精品美式買1送1，全家咖啡全品項第2件7折，還有星巴克第2杯半價、丹堤買1送1等活動，趕快買來和另一半一起甜蜜喝。

超商

●7-11

7-11 OPEN POINT行動隨時取自即日起至8/15祭出「CITY系列指定飲品2杯甜蜜價99元」，可任選兌換CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶及統一布丁純奶茶、CITY CAFE冰太妃焦糖風味瑪其朵及冰皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱可任選）；喜愛喝咖啡的民眾也絕對不能錯過CITY PRIMA精品美式或精品拿鐵咖啡任選2杯99元優惠價。

7-11門市則是連3天推出CITY PRIMA精品美式買1送1（冰／熱任選），CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶同品項2杯只要99元，即日起至8/15還有CITY CAFEx哈根達斯聯名冰沙單杯優惠99元。

●全家

全家Let’s Café推出全新夏季限量杯款，8月適逢金針花盛開季節，杯體以藍天及金針花盛開作為意象，設計2款充滿夏日風情的咖啡品牌杯，即日起至9/7，Let’s Café咖啡全品項「第2杯7折」，8/24前購買Let’s Café單品咖啡還贈送可可鈕扣1包。

●OKmart

七夕情人節當天（8/14），OKCAFE祭出經典可可、摩卡拿鐵、鴛鴦拿鐵「任選2杯只要99元」優惠，另外，OKmart即日起至8/14也有「金莎情人夏日季」活動，金莎指定品項任2件79折。

▲▼ OKmart咖啡。（圖／OKmart提供）

▲OKCAFE祭出3款飲品「任選2杯99元」優惠。（圖／OKmart提供）

●萊爾富

即日起至9/7，推出購買任一Hi Café大冰／熱美式咖啡送指定麵包活動，指定麵包包含哆啦A夢小蛋糕、巧克力三重奏、我們的麵包系列-菠蘿麵包、紅豆麵包、克林姆麵包、草莓甜心，以及雪舞蛋糕。

連鎖咖啡

●星巴克

星巴克「七夕LOVE TOGETHER第2杯半價」活動今（13）日為最後一天，只要購買2杯大杯冰熱、口味相同的飲料，可享第2杯半價優惠。

▲星巴克七夕情人節前推優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

●丹堤咖啡

丹堤咖啡於七夕情人節當天（8/14）推出甜蜜分享日服務，消費者只要致店並出示電子優惠圖示，即可於全台門市享全系列大杯以上飲品「外帶買1送1」，以價格低的飲品優先贈送，並提供多杯購買，但需於一次領取。

▲出示丹堤咖啡電子優惠圖示，全系列大杯以上飲品買1送1。（圖／丹堤咖啡提供）

●伯朗咖啡館

伯朗咖啡館則在8／15於徐匯廣場、宜蘭、家福中壢門市推出好友分享日回饋，以原價購買飲品任1杯，即贈送飲品任1杯，飲品不限品項、容量，手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算，飲品限結帳當日領取。

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