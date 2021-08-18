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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最新民調7成高雄人滿意　陳其邁曝心境：現階段不去想選舉

▲高雄市長陳其邁9日出席議會市政總質詢。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁回應民調議題。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁即將上任滿一年，根據最新民調顯示，有7成市民滿意他的施政表現，另外有超過6成5市民支持他連任。對此，陳其邁表示，現階段最重要的，不要去想選舉，就是把工作做好，讓人民安心生活，重大投資案能如期如質順利推動，改善人民生活。

高雄市議員陳致中今在議會質詢時指出，過去陳市長上任百日滿意度大概6成，市民光榮感達66%已經增加很多，現在8/24上任就要滿一年，市民71.1%滿意市長施政，83.5%肯定防疫表現，更有65.1%支持市長連任。他說，之前有雜誌評鑑，給市長3.5顆星，屬於六都末段班，但這不公平，因為市長做的時間較短，但現在這個民調結果，沒有偶然或僥倖，這是市長用一百分的努力去拚出來的。

▲▼高雄市議員陳致中。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

▲高雄市議員陳致中。（圖／翻攝自高雄市議會直播）

對於這民調結果，高雄市長陳其邁也說出自身看法，他說，今天凌晨1點半他有撥電話跟衛生局潘技正討論疫情，早上也又打一通電話，從防疫到現在，幾乎每天都是這樣的。他相信不管是他或是到基層公務員，大家對於故鄉的熱愛都是一樣，有幸能夠領導這團隊，「現階段最重要的，不要去想選舉，就是把工作做好，讓人民安心生活，重大投資案能如期如質順利推動，改善人民生活。」

陳其邁強調，他現在當下就是認真努力把工作做好，會謙卑面對挑戰，不管是防疫或是未來振興，又或者是極端氣候的因應，這都要非常戰戰兢兢，也是他們現在正在做的事情。

事後在媒體聯訪時，被問及今撥2通電話是高雄有什麼狀況嗎？陳其邁解釋，凌晨1點半是在討論學校及醫院，另外有一個境外移入的個案有些疑點，還在釐清。

至於這樣的防疫工作是日常嗎？凌晨都還在處理這樣的事情？陳其邁表示，他是做事很龜毛的人，尤其做防疫措施的人都務必要精準而且要到位，所以晚上腦筋就一直轉、一直轉，停不下來，要讓它自然停機需要一點時間。

陳其邁接著說，但基層的公務員其實是很辛苦，他非常有幸能夠跟他們一起共事，尤其從5月到現在已經一段很長很長的時間，衛生局的同仁更是沒日沒夜，像何處長、潘技正兩個小孩今年都在參加高中會考，也沒有時間去陪小孩，有時候看了會很難過，但也以他們為榮。

陳其邁還說，像潘技正昨天半夜一點多，是開車要回去，我還聽到他關車門的聲音，自己早上是六點起床，不好意思六點打給他，所以想說七點半他大概應該起床了，結果潘技正已經在開車。他強調，每一個個案、每一個防疫的措施，我們責任很重，也不能做錯誤的判斷，否則會讓很多人的負擔加重，還會影響到很多人，因為跟生命有關。其實對他來講，民調是參考，所有的精神、所有的力氣都要集中在防疫跟勘災的過程，認真努力做才能夠對得起高雄市民，作為高雄子弟，這是他自己的責任，也是他對自己的要求。

▼高雄市首長施政、選情初探暨市政相關議題民意調查報告。（圖／記者賴文萱翻攝，點圖可放大

▲▼高雄市長陳其邁滿意度、支持連任民調報告。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁滿意度、支持連任民調報告。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁滿意度、支持連任民調報告。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁滿意度、支持連任民調報告。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於傳出國民黨李四川、民眾黨柯文哲有意參選高雄市長，陳致中則嚴肅提醒，歡迎所有願意為高雄服務的人來參與選舉，高雄人很友善，打開雙臂歡迎，也願意給機會，但如果想要利用、糟蹋高雄，或是要來過水、當踏腳石、做算計的，高雄人會狠狠給予教育，歷史殷鑒不遠，有志參選的各方豪傑應該要來思考這件事。「真的要把高雄當成自己故鄉，一生懸命的，不管是誰來參選市民都很有信心，陳其邁市長絕對可以贏得最大肯定。」

凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》17日發表高雄市首長施政、選情初探暨市政相關議題民意調查報告，其中，有超過7成（71.1%）高雄市民滿意陳其邁上任近一年的表現，約有18%不滿意；超過6成5（65.1%）市民支持陳其邁連任高雄市長，19.9%市民不支持；另外，也有近7成（69.3%）民眾對陳其邁有好感，民調分析有好無感的原因，市民最在意政見是否能實現。

至於高雄市政府團隊表現滿意度部分，超過8成的高雄市民滿意新冠肺炎防治政策，但僅約5成左右市民滿意產業轉型、就業優先等政策，近6成民眾滿意交通建設優先政策。整體來說超過7成市民滿意市府團隊的整體表現。

另外，在選情初探的民調顯示，政黨傾向部分，有35.7%支持民進黨、13.2%支持民眾黨、9.9%支持國民黨；2022市議員選舉支持度前三名為民進黨、國民黨、民眾黨。

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