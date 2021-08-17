「高雄人一點都不隨便」　黃捷狠酸柯文哲：想選高雄市長不必了

▲周玉蔻爆料，柯文哲卸任後將去選高雄市長。（合併圖／台北市政府、高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

資深媒體人周玉蔻今（17）日在廣播節目中爆料，有人告訴她，台北市長柯文哲私下透露，卸任之後要去選高雄市長，而且是玩真的。對此，高雄市議員黃捷狠批，柯文哲想選高雄市長真的不必了！「高雄人不是塑膠做的，不願意再被騙第二次，高雄人一點都不隨便。」

▲高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱攝）

對於傳聞柯文哲想來選高雄市長，黃捷批評「高雄人不是塑膠做的，不願意再被騙第二次」，如果柯市長前提是希望延續他的政治聲量，希望可以自己當母雞拉抬2022選情，延續到2024他選總統，相信高雄人不會買單。

黃捷說，我們要的是真的願意為高雄著想，真的肯做事的首長，且高雄人非常避諱把高雄當墊腳石，所以柯如果要把高雄當成過渡的備胎，高雄人不可能買帳，奉勸柯可以深思，「不要認為高雄市比較隨便的地方，高雄人一點都不隨便，真的不必了。」

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

周玉蔻表示，資深媒體人陳敏鳳告訴她，有人私下跟柯文哲聊天時提到，說他（柯）選不上總統，去選桃園市長，但柯文哲說，「不要，要選高雄，而且是玩真的。」

▲周玉蔻、柯文哲。（合併圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）

周玉蔻今激動說，「各位高雄人恭喜你們，你們人生終於出現周處除三害的任務」，還跟柯文哲喊話，「如果你不去選，就是小狗」，她還告訴高雄市民，「2022快到了，你們除害的正義可以爆發了。」不過，高雄市長陳其邁今被問及此事，僅冷回「不評論」。