7成高雄人滿意陳其邁　他預言不得了！「可能破百萬票連任」

▲最新民調曝7成高雄市民滿意陳其邁一年來的表現。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁即將就任滿一年，一份最新民調顯示，有超過7成高雄市民滿意他上任近一年的表現，另外更有超過6成5市民支持他連任。有學者就分析，以這65%數字來看，2022年選舉陳其邁連任票數有可能再一次破百萬。

▲凱達格蘭基金會發布高雄市首長施政、選情初探暨市政相關議題民意調查報告。（圖／記者賴文萱攝）

根據凱達格蘭基金會的最新民調結果顯示，有超過7成（71.1%）高雄市民滿意陳其邁上任近一年的表現，約有18%不滿意；超過6成5（65.1%）市民支持陳其邁連任高雄市長，19.9%市民不支持；另外，也有近7成（69.3%）民眾對陳其邁有好感，民調分析有好無感的原因，市民最在意政見是否能實現。

義守大學公共政策與管理學系系主任劉鴻陞解讀，市長就任一年滿意度達7成，尤其市長是在前市長韓國瑜被罷免之後才上來，還能有這麼高的評價，這是非常難達成的目標。

劉鴻陞也提到，昨天高雄市國民黨籍原民議員也肯定市長，雖然不同黨，但居然願意讓他三個小孩投給市長，這是大家想像不到的，因為大部分原鄉以支持國民黨程度高，有史以來第一次聽到有國民黨議員要求小孩投給市長。

▼高雄市首長施政、選情初探暨市政相關議題民意調查報告。（圖／記者賴文萱翻攝，點圖可放大）

至於陳其邁連任市長的機率，劉鴻陞分析，目前陳市長連任支持度有65.1%，依照這樣推斷，2022年連任的票數有可能會再一次破百萬。不過，他也提醒，現在大環境對於中央執政滿意度不到5成，縣市長選舉會受到中央執政拖累，不過，如果中央政策後續不錯，明年低谷再反彈，可能會很不得了。

這份民調由趨勢民調進行，調查時間為110年8月11日至8月13日，調查對象為戶籍地在高雄市38個行政區、年滿20歲的一般民眾，這次共完成1072份有效樣本。