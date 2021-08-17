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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被讚做到白髮眼睛腫！陳其邁就任周年　65.1%高雄人「支持連任」

▲▼陳其邁白頭髮。（圖／翻攝自臉書／陳其邁）

▲陳其邁先前被議員稱讚，「做到白髮眼睛腫」超過歷屆市長。（圖／翻攝自臉書／陳其邁）

記者賴文萱／高雄報導

凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》今（17）日發表高雄市首長施政、選情初探暨市政相關議題民意調查報告。這份民調顯示，有超過7成高雄市民滿意陳其邁上任近一年的表現，另外更有超過6成5市民支持陳其邁連任高雄市長。凱達格蘭基金會執行長、高雄市議員陳致中表示，先前市長沒被評選為五星市長，這份調查算是給市長一個公道平反。

▲▼凱達格蘭基金會發布高雄市民調。（圖／記者賴文萱攝）

▲凱達格蘭基金會發布高雄市首長施政、選情初探暨市政相關議題民意調查報告。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市長陳其邁即將就職滿周年，先前市議員李喬如引用《孟子》「天將降大任於斯人也」予以鼓勵，還大讚他「做到白頭髮，眼睛腫腫！超過歷屆市長」。對於他的施政表現，根據最新民調結果顯示，有超過7成（71.1%）高雄市民滿意陳其邁上任近一年的表現，約有18%不滿意；超過6成5（65.1%）市民支持陳其邁連任高雄市長，19.9%市民不支持；另外，也有近7成（69.3%）民眾對陳其邁有好感，民調分析有好無感的原因，市民最在意政見是否能實現。

▼高雄市首長施政、選情初探暨市政相關議題民意調查報告。（圖／記者賴文萱翻攝，點圖可放大

▲▼高雄市長陳其邁滿意度、支持連任民調報告。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁滿意度、支持連任民調報告。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁滿意度、支持連任民調報告。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁滿意度、支持連任民調報告。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於高雄市政府團隊表現滿意度部分，超過8成的高雄市民滿意新冠肺炎防治政策，但僅約5成左右市民滿意產業轉型、就業優先等政策，近6成民眾滿意交通建設優先政策。整體來說超過7成市民滿意市府團隊的整體表現。

另外，在選情初探的民調顯示，政黨傾向部分，有35.7%支持民進黨、13.2%支持民眾黨、9.9%支持國民黨；2022市議員選舉支持度前三名為民進黨、國民黨、民眾黨。

義守大學公共政策與管理學系系主任劉鴻陞解讀，市長就任一年滿意度達7成，尤其市長是在前市長韓國瑜被罷免之後才上來，還能有這麼高的評價，這是非常難達成的目標。

劉鴻陞也提到，昨天高雄市國民黨籍原民議員也肯定市長，雖然不同黨，但居然願意讓他三個小孩投給市長，這是大家想像不到的，因為大部分原鄉以支持國民黨程度高，有史以來第一次聽到有國民黨議員要求小孩投給市長。

至於陳其邁連任市長的機率，劉鴻陞分析，目前陳市長連任支持度有65.1%，依照這樣推斷，2022年連任的票數有可能會再一次破百萬。不過，他也提醒，現在大環境對於中央執政滿意度不到5成，縣市長選舉會受到中央執政拖累，不過，如果中央政策後續不錯，明年低谷再反彈，可能會很不得了。

▲▼凱達格蘭基金會發布高雄市民調。（圖／記者賴文萱攝）

▲議員陳致中主持民調發布。（圖／記者賴文萱攝）

議員陳致中表示，這份民調看得出來，高雄市民心中覺得市長是五星市長，也算是平反先前《遠見》雜誌的「5星縣市長評比」，還給他一個公道，希望接下來紓困跟經濟振興部分，能回應高雄市民給他那麼高的民意期待。

議員黃捷也分析陳其邁連任有3大優勢，第一是施政有效率，短短一年在產業轉型、交通重大建設很有成果，已經讓大家感受到，這很不容易；第二是防疫成績獲得多數人肯定，這也顯示他面對突發狀況的應變危機處理能力非常好；第三則是親和力，市長勤走基層，隨時傾聽民意。

另外，黃捷提到，最新調查有7成市民對陳其邁有好感，對比前任市長韓國瑜滿周年的時候，滿意度只有3成，陳是他的兩倍，短短一年時間，把城市光榮感找回來，市民也才給出兩倍好成績。

▲▼凱達格蘭基金會發布高雄市民調。（圖／記者賴文萱攝）

▲議員黃文志。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼凱達格蘭基金會發布高雄市民調。（圖／記者賴文萱攝）

▲議員黃捷。（圖／記者賴文萱攝）

議員黃文志則提醒，市長在產業優先轉型、增加就業優先政策等項目支持度較低，希望隨著未來加速招商，這部分能不只5成，讓在地優秀的年輕人可以留在高雄工作。

這份民調由趨勢民調進行，調查時間為110年8月11日至8月13日，調查對象為戶籍地在高雄市38個行政區、年滿20歲的一般民眾，這次共完成1072份有效樣本。

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