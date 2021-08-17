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蘇貞昌視察《斯卡羅》台南片場　盼岸內糖廠影視基地帶動國內影視優質發展

▲台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌，視察鹽水岸內糖廠影視基地，蘇貞昌肯定台南市政府與中央合力有成，讓影視基地穩定發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌，視察鹽水岸內糖廠影視基地，蘇貞昌肯定台南市政府與中央合力有成，讓影視基地穩定發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲17日中午陪同行政院長蘇貞昌視察鹽水岸內糖廠影視基地，該基地正是目前熱播台灣歷史劇《斯卡羅》的台南片場，蘇貞昌肯定台南市政府與中央合力有成，讓影視基地穩定發展，支持國內影視界拍出更優質的作品。

黃偉哲市長表示，會再積極向中央爭取補助，加上台南市政府的自籌款，努力打造更完善的軟硬體拍攝環境，期盼政府與影視業界一起把台灣的故事推向國際。

▲台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌，視察鹽水岸內糖廠影視基地，蘇貞昌肯定台南市政府與中央合力有成，讓影視基地穩定發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲感謝中央各部會長期的幫忙，市府才有機會將閒置多年的岸內糖廠打造為影視基地黃偉哲說，過去有一些影劇場景在拍完後就必須拆除，十分可惜，惟今日視察的清代漢人街市，是影視基地的首座時代場景，也是公視旗艦史詩戲劇《斯卡羅》的拍攝場景，不過不同的是在《斯卡羅》拍攝完成後，場景並未拆除，且還提供其他的劇組再次使用，包括有民視《嘉慶君遊台灣》劇組，疫情趨緩後，三立電視台《戲說台灣》也將進場拍攝。黃偉哲表示，鹽水岸內糖廠影視基地不僅提供完善的拍片基地，也達成留下優質場景供劇組再使用的目標。

院長蘇貞昌指出，希望大家看大河劇一起了解台灣的故事，也因此行政院大力支持並編列預算，從李孟諺前代理市長開始至黃偉哲市長，皆致力於把岸內糖廠影視基地打造成開啟後就不必拆除的拍攝基地，讓劇組再也不需要每次拍戲時就要再建一次場景了，感謝台南市政府的努力，與中央一起攜手為台灣影視產業盡心力。

▲台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌，視察鹽水岸內糖廠影視基地，蘇貞昌肯定台南市政府與中央合力有成，讓影視基地穩定發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位於台南鹽水區的岸內糖廠影視基地，是台灣首座由中央與地方政府合作發展的影視基地，以歷史時代場景為定位，台南市政市府自2018年向文化部爭取經費1.2億元，加上市府自籌1.2億元，第一期總共投入2.4億元將閒置多年的岸內糖廠開發成專業的影視基地，公視史詩旗艦劇《斯卡羅》即是在基地內首座時代場景「清代漢人市街」拍攝，也是台南影視基地的第一齣歷史劇。

「清代漢人市街」在公視《斯卡羅》拍攝完成後，緊接著由民視《嘉慶君遊台灣》劇組借用拍攝，疫情趨緩後，三立電視台《戲說台灣》也將進場拍攝，黃偉哲相信台南影視基地未來一定能成為台灣歷史劇的強力後盾，協助影視界拍出更多優質的台灣歷史故事。

▲台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌，視察鹽水岸內糖廠影視基地，蘇貞昌肯定台南市政府與中央合力有成，讓影視基地穩定發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，影視基地佔地約10公頃，第一期計畫已完成首座時代場景「清代漢人市街」，重現明清時期台灣府城街坊及閩南式建築等街廓樣貌，並整修糖廠舊辦公樓空間，提供劇組彈性作為辦公室、梳妝間、服裝間及演員休息室等用途，第二座時代場景「日治時期榮町」及「糖廠舊倉庫及辦公樓修復」工程，也將於今年底陸續完工。

▲台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌，視察鹽水岸內糖廠影視基地，蘇貞昌肯定台南市政府與中央合力有成，讓影視基地穩定發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局長葉澤山進一步說明，南市府今年爭取9000萬元經費（中央補助6300萬、南市府自籌2700萬）將投入第二座時代場景擴建及軟硬體建設，並期望未來四年再爭取11.1億元經費（中央補助7.77億、市府自籌3.33億），打造南台灣優質影視基地，帶動國內影視作品創新發展及多元產出。

▲台南市長黃偉哲陪同行政院長蘇貞昌，視察鹽水岸內糖廠影視基地，蘇貞昌肯定台南市政府與中央合力有成，讓影視基地穩定發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化部長李永得、行政院秘書長李孟諺、台南市文化局長葉澤山、後壁區長黃炳元、鹽水區長陳文琪、金鐘美術指導許英光、立委陳亭妃、王定宇、郭國文、賴惠員及市議員沈家鳳等皆親自到場關心了解岸內糖廠影視基地發展。

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