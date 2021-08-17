積極建設大台南　勞工安心充電共度疫情難關　

▲台南市勞工局王局長鑫基表示，台南市失業率與台中併列六都最低，在協助青年就業可分為「獎助職訓」及「獎勵求職」兩部分，也積極讓勞工安心充電，共度疫情難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助市民安居樂業，台南市長黃偉哲率市府團隊積極建設台南、開發廠商進駐，Garmin、三井Outlet等重大投資案將帶來大量就業機會，2021年上半年台南市失業率3.9％，與台中市並列六都最低，黃偉哲說雖然受到疫情影響，但在市府團隊努力下，失業率從2019年、2020年迄2021年上半年連續3期都是六都最低。

目前新冠肺炎疫情持續影響全台，台南市目前通報實施減班休息單位數為306家，實施減班休息之勞工數則為3322人，相較於上周同期的313家、3413人已有下降之趨勢，目前家數以支援服務業（含旅行社）83家最多、人數則是住宿餐飲業1177人居首；黃偉哲市長提醒減班休息的勞工伙伴，善用「安心」以及「充電」計畫，在疫情期間「安心充電」一起度過疫情的難關。

黃偉哲表示，政府對於不同族群有不同的協助措施，針對減班休息的勞工，可以申請「安心就業計畫」及「充電再出發訓練計畫」，以降低薪資減損對勞工生活造成之影響，透過薪資差額補助及給予訓練津貼的方式，協助勞工們度過疫情的難關。

疫情至今台南轄內已有264家事業單位、4141位勞工申請「安心就業計畫」、補助金額3535萬元；310家事業單位、3407位勞工申請「充電再出發訓練計畫」補助金額1億2487萬元；因應疫情因素，充電再出發訓練亦可採線上上課的方式辦理，呼籲受減班休息影響的企業可提報申請充電再出發計畫，讓員工於疫情期間能持續充電提升職能，而勞工朋友也能善用政府資源、積極參訓。

勞工局王局長鑫基進一步說因受疫情影響，對國內產業及就業市場造成衝擊，連帶影響畢業生求職，在協助青年就業可分為「獎助職訓」及「獎勵求職」兩部分，提供青年朋友求職找工作及職訓練技能的選擇。近日勞動部為協助應屆畢業青年就業，推動「2021年應屆畢業青年尋職津貼計畫」針對2020年9月1日至2021年9月30日期間畢業者，加碼補貼尋職津貼3.2萬，相關諮詢可洽客服專線0800-777888。

有關青年就業協助措施中的「獎助職訓」兩大措施，一是「青年就業旗艦計畫」鼓勵企業採「先僱用、後訓練」模式，提升事業單位僱用青年意願，每家企業最高可獲得補助360萬元；二是「產業新尖兵計畫」是對於青年參訓的補貼獎助，除全額補助參訓費用最高10萬元外，另有學習獎勵金最高每月8千元，最長可領12個月、補助最高19.6萬元。

另「獎勵求職」四大措施，「青年尋職津貼」採線上申請，完成登錄可申請尋職津貼2千元，後續求職期間接受就業輔導與上傳求職紀錄，每月可申請尋職津貼1萬元(最長3個月)，最高可領3.2萬元外，若在今年底前仍未就業者，可加入「青年職得好評計畫」，經過公立就業服務中心深度就業諮詢後，就業穩定達3個月者，則可以一次領取3萬；有關「青年就業獎勵計畫」是鼓勵青年穩定就業，同一雇主僱用就業滿3個月可領2萬元，如持續就業滿6個月還可加碼1萬元(最高可領3萬元)；第四措施則是雇主跟勞工都有得領的「安穩僱用計畫2.0」，鼓勵雇主僱用失業勞工，只要雇主聘僱由公立就業服務機構所推介的失業勞工，提供全時工作滿2個月可領1.5萬，滿4個月再領1.5萬，合計3萬元僱用獎助金，而僱用部分工時可獲得僱用獎助，滿4個月為1.5萬元。勞工部分則是受聘全時工作滿2個月可領1萬，滿4個月再領1萬，合計2萬元，部分工時4個月則是1萬元。詳細情形可洽詢勞動部勞動力發展署各分署暨所屬就業中心，或電洽免費客服專線0800-777888。

為協助青年朋友提早建立職涯規劃、穩定就業，勞工局每年除結合在地學校及企業辦理就業講座，提供職場實務課程及體驗等，協助青年朋友做好進入職場前的準備。現疫情趨緩，各項就業促進講座及實體徵才服務陸續開辦中，勞工局首場中型就業博覽會將於8月21日於台南市安南區科技五路600號（台南科技工業區汙水處理廠戶外停車場）辦理，提供1681個工作機會，為了鼓勵求職者多投遞履歷、增加面試機會，只要投遞2家以上就能兌換精美禮物，數量有限，送完為止，歡迎大家踴躍參加。

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