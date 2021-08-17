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台南17位總統教育獎學生逆風而上　黃偉哲頒獎表揚

▲台南市長黃偉哲親自頒獎，並公開表揚17位總統教育獎獲獎學生，肯定學生的傑出表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自頒獎，並公開表揚17位總統教育獎獲獎學生，肯定學生的傑出表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市教育局17日在新南國小，舉辦台南市2021總統教育獎頒獎典禮，台南市長黃偉哲親自頒獎，並公開表揚17位獲獎學生，肯定學生的傑出表現。

台南市長黃偉哲表示，獲獎的同學是台南市的光榮，讓社會大眾能看見他們克服逆境的生命故事，以他們為學習楷模，同時也期許這些獲獎學生都找到屬於自己的舞臺，盡情發光發熱，市府也會將同學們的生命故事製成短片，以此來鼓舞更多學童及市民。

▲台南市長黃偉哲親自頒獎，並公開表揚17位總統教育獎獲獎學生，肯定學生的傑出表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，他也很感謝教育局及各位師長，自二級警戒開始後，台南市的停課不停學領先全國，校長甚至親自授課，同學們也富有學習精神，他非常感謝，也承諾會努力管控疫情，讓同學們在9月1日開學日，能重回學校實體上課，不僅獲取書本上的知識，與同學及師長的人際互動，也是學習很重要的一環，他會努力讓大家在安全的環境下學習。

▲台南市長黃偉哲親自頒獎，並公開表揚17位總統教育獎獲獎學生，肯定學生的傑出表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，這次市級總統教育獎共有17位學生獲獎，其中8位學生為特優、9位學生為優等，並薦送特優學生代表台南市參加教育部複審，最後共3人脫穎而出，獲選全國總統教育獎，並將於8月20日至總統府接受表揚。

▲台南市長黃偉哲親自頒獎，並公開表揚17位總統教育獎獲獎學生，肯定學生的傑出表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而本次特優學生分別為：台南特教學校章雅芳、歸仁國中黃佑生、南新國中方子晏、後壁國中施秋萍、大成國小楊意訢、安慶國小張彥柏、岸內國小石喬羽及聖賢國小袁冠宇。其中章雅芳、黃佑生及楊意訢獲選全國總統教育獎，其餘5人則獲總統教育獎奮發向上獎。

▲台南市長黃偉哲親自頒獎，並公開表揚17位總統教育獎獲獎學生，肯定學生的傑出表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

優等學生則分別為：玉井國中黃巧昀、海佃國中莊素吟、中山國中翁沛恩、文賢國中楊博荃、新橋國小李柏橙、文昌國小戴佩薇、竹埔國小王姝云、永福國小盧懷宇及新進國小沈永翎。

▲台南市長黃偉哲親自頒獎，並公開表揚17位總統教育獎獲獎學生，肯定學生的傑出表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這些在逆境中成長的台南囡仔，皆展現了以順處逆的精神，勇敢面對生命難題，化悲憤為力量，讓自己不斷突破與進步，一路走來雖然艱辛，但也因此讓他們的成長更巨大，讓他們的存在更耀眼。

▲台南市長黃偉哲親自頒獎，並公開表揚17位總統教育獎獲獎學生，肯定學生的傑出表現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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