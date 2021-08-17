　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

塔利班宣布大赦！敦促女性加入政府　「大家應滿懷信心展開生活」

▲▼塔利班控制阿富汗總統府。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳塔利班高層正在喀布爾，與當地政治人物舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗組織塔利班（Taliban）17日透過最新聲明宣布，大赦所有政府官員，呼籲所有人重返工作崗位，同時敦促女性加入政府的行列。另據路透消息，首都喀布爾國際機場的多架撤離軍機已於17日上午恢復起降，因為許多阿富汗民眾已經返家。

綜合法新社、美聯社報導，外傳塔利班領導人穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）已來到阿富汗首都喀布爾，針對組建新政府一事與當地政治領袖舉行會談。此外，依據塔利班最新聲明，「已經宣告大赦所有（政府官員）…因此大家應該滿懷信心展開日常生活。」

塔利班文化委員會成員薩馬甘尼（Enamullah Samangani）則是首度針對治理議題發表評論，「伊斯蘭酋長國並不希望女性成為受害者，依據伊斯蘭教法，她們應該進入政府機構」，儘管現階段政府機構架構仍未明朗，「但依據經驗，應該要有個全面的伊斯蘭領導層，且各方都應該要加入。」 

然而在老一輩的記憶當中，伊斯蘭觀點極為保守，且婦女大多被限制在家中，就因為伊斯蘭法律的嚴格規範，就算是這些組織份子近年來試圖展現出溫和態度，許多阿富汗人仍舊抱持懷疑態度。

▲▼ 阿富汗首都喀布爾總統府17日仍懸掛著阿富汗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗首都喀布爾總統府17日仍懸掛著阿富汗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

就在過去幾天，阿富汗人民面對塔利班的到來，驚慌逃難，絕望群眾一度讓喀布爾國際機場陷入失控局面，甚至有大批民眾不顧生命危險，緊抓準備起飛的班機不放，只為了逃離阿富汗。

喀布爾機場一名西方官員透露，截至17日上午，機場停機坪上幾乎已經看不到群眾，負責運送外交官及平民的多架撤離班機也已經順利起飛，「許多昨天在這裡的人現在都已經回家了。」但當地目擊者稱，雖然城市街道如今顯得平靜，但仍能聽到從機場方向傳來零星槍響。

►美軍槍口瞄準阿富汗平民　這一幕太震撼！絕望喊「被美國拋棄」
►新聞播一半突接到「塔利班來電」　女主播慌了！結巴影片網上瘋傳
►「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳！業者急銷毀白紗照

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
獨／「不咬人鱷魚」蹺家22hrs　正妹馴鱷師哽咽求協尋
開學指引9大要點！　家長不入園、教職員7日快篩1次
AZ、莫德納「混打高端」試驗啟動！　最快3個月有結果
文姿云合約訴訟燒1年！前經紀爆料她「看戴資穎有也想要」
快訊／被「花蓮旅遊團」傳染！　223人採檢增1人確診
塔利班攻下首都秒衝遊樂場！　瘋玩碰碰車、旋轉木馬
熱帶低壓路徑修正「大幅度北轉」！　發海警機率曝光
紅斑馬撞毀瞬間曝光！開路肩查違規　下秒猛撞工程車
撞擊影片曝！西門町女過馬路　遭貨車撞飛不治
獨／最美童星消失5年　重返歌壇沒工作「爸爸級富商求包養」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Delta變種病毒感染者暴增！南韓一周內「近3千人」感染　佔總體98%

任內發起阿富汗戰爭！　美前總統小布希：將減輕難民申請程序

塔利班高層「是歐巴馬放出來的」　他被囚13年後！誓言發動聖戰

「孩子白死了？」英殉職軍人母親心碎　轟阿富汗20年戰爭都是謊言

女飼養員突然被鱷魚拖走！　男遊客勇敢跳入「鱷魚池」用身體搏鬥

塔利班軍服超眼熟？眼尖網友發現「繡有韓文」：這是我們穿過的耶

阿富汗人忙逃命　塔利班卻「瘋玩碰碰車」！攻下首都秒衝遊樂場

紐西蘭宣布全國封鎖3天！6個月來首爆社區病例　賣場湧搶購潮

塔利班宣布大赦！敦促女性加入政府　「大家應滿懷信心展開生活」

她收影片秒轉給媽媽！　看完才知是「自拍性愛片」崩潰：已讀了

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

Delta變種病毒感染者暴增！南韓一周內「近3千人」感染　佔總體98%

任內發起阿富汗戰爭！　美前總統小布希：將減輕難民申請程序

塔利班高層「是歐巴馬放出來的」　他被囚13年後！誓言發動聖戰

「孩子白死了？」英殉職軍人母親心碎　轟阿富汗20年戰爭都是謊言

女飼養員突然被鱷魚拖走！　男遊客勇敢跳入「鱷魚池」用身體搏鬥

塔利班軍服超眼熟？眼尖網友發現「繡有韓文」：這是我們穿過的耶

阿富汗人忙逃命　塔利班卻「瘋玩碰碰車」！攻下首都秒衝遊樂場

紐西蘭宣布全國封鎖3天！6個月來首爆社區病例　賣場湧搶購潮

塔利班宣布大赦！敦促女性加入政府　「大家應滿懷信心展開生活」

她收影片秒轉給媽媽！　看完才知是「自拍性愛片」崩潰：已讀了

陳水扁：阿富汗沒記取國民黨淪入共產黨的前車之鑑

Delta變種病毒感染者暴增！南韓一周內「近3千人」感染　佔總體98%

三上悠亞開箱「超危險比基尼」　浴袍一脫...網讚：真的很用心！

食藥署公布「AZ中和抗體效價」　聯亞未達最低標準值！

台南疫情51天+0　高雄市確診個案台南疫調足跡曝光！

39歲港劇女神產後復出美翻！「低胸花瓣裝」稱霸紅毯曬傲人身材

獨／竹北「不咬人鱷魚」蹺家失聯22hrs　正妹馴鱷師哽咽求協尋

北市+2例！分佈萬華、內湖區　1確診者「感染源待釐清」

記憶體市場傳雜音！群聯董座：仍看好NAND成長　適度降價有利成長

Jisoo愛上「寶寶唇色」好顯嫩　Lisa紅色系唇釉挑戰火辣性感風

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

國際熱門新聞

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

播報中竟接到「塔利班來電」女主播慌了！

飛最危險國家探險　他下機阿富汗就淪陷！

塔利班無法無天！擬定12歲起「性奴清單」

阿富汗難民「肉身」擋美軍機起飛　至少7死　

阿富汗悲歌！640人擠C-17逃亡「震撼影像」曝

最累活春宮！全裸情侶「爬上懸崖啪啪」

阿富汗總統錢塞爆直升機還掉出來

塔利班射下翻牆難民！　阿富汗首位女市長坐等射殺

塔利班釋放數千囚犯　出獄人潮超震撼

拜登捍衛撤軍決定　痛批阿富汗政府「不打仗」致塔利班迅速奪權

小笠原火山「海底爆發」影片曝光

更多熱門

相關新聞

美國軍犬排隊登機　乖乖坐好露耳

美國軍犬排隊登機　乖乖坐好露耳

隨著美軍撤退阿富汗，一起為國家征戰的軍犬也不忘帶上。阿富汗武裝組織「塔利班」（Taliban）15日攻下首都喀布爾重新掌權，引發全國上下逃難潮。大量美軍也從阿富汗撤退，美國廣播公司（ABC News）16日在推特公布一段影片，看到軍犬乖乖排隊上飛機，跟著官員一起從喀布爾機場平安撤離。

塔利班高層被囚13年「是歐巴馬放他出獄」

塔利班高層被囚13年「是歐巴馬放他出獄」

小布希：將減輕阿富汗難民申請程序

小布希：將減輕阿富汗難民申請程序

中阿邊境海拔4000公尺「瓦罕走廊」天險 玄奘曾騎大象經此返唐

中阿邊境海拔4000公尺「瓦罕走廊」天險 玄奘曾騎大象經此返唐

被阿富汗戰況震懾！鄉民喊「兵役改回2年」

被阿富汗戰況震懾！鄉民喊「兵役改回2年」

關鍵字：

阿富汗塔利班喀布爾

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

姓名「2字中1」只要同音免費喝手搖飲

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！成魔時間線曝

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面