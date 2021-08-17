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美國撤離阿富汗同日　《央視》電影台排播「一條狗的回家路」

▲《央視》在美國撤離阿富汗之際排播電影《一條狗的回家路》。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲《央視》在美國撤離阿富汗之際排播電影《一條狗的回家路》。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

隨著阿富汗塔利班武裝組織昨（16）日進駐首府喀布爾，美國發動大規模撤離行動，過程中還一度造成數起騷亂及傷亡事件。事件發生當天及前一日，《央視》電影台排播的片單包括《開國大典》、《一條狗的回家路》及《敦克爾克》，引起外界關注。

▲《央視》在美國撤離阿富汗之際排播電影《一條狗的回家路》。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲《央視》15日晚間播出電影《敦克爾克》。（圖／翻攝澎湃新聞）

《北京日報》報導，看到節目單後，網友紛紛回應，「是我想多了嗎？」；「不得不聯想到阿塔取得阿富汗政權」；「一條狗的回家路，絕了」；「哈哈哈哈，開國大典」。

此外，美國全國廣播公司（NBC）也以「中國官方媒體批評美國在阿富汗混亂的撤離」來解讀《央視》的排片。外界觀察指出，美國人離開阿富汗時的混亂場景，成為微博上熱議的話題，其中，CCTV6當天排片《一條狗的回家路》話題標籤，一度登上熱搜榜的第一位，瀏覽量超5億次。

公開資訊顯示，《一條狗的回家路》（ A Dog's Way Home，台譯：為了與你相聚）講述狗狗被主角從廢棄建築裡發現並帶回家撫養，在家人細心照料下成長，而後開始一段穿越四百英里的尋親冒險之旅故事。

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