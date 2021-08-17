出廠才一年！國道3號紅斑馬撞工程車　車頭撞爛維修破百萬

記者游瓊華、黃孟珍、陳凱力／連線報導

國道三號南下86.5公里處今（17）日上午發生紅斑馬與工程車碰撞事故，紅斑馬不僅車頭幾近全毀，右側車身也撞爛，一名警員和一名工程人員受傷送醫。據了解，這台紅斑馬是去年7月才出廠，車款為BMW 5201 SEDAN，新車要價260萬元，汽車修配廠業者推估，這一撞維修費恐得花費120萬元。不過，竹林分隊回應，此次事故有保險理賠，但因員警有肇因，需自行負擔自付額約2、3萬元。

▲國道3號南下86.5公里處，紅斑馬跟工程車撞在一起。（圖／翻攝自爆料公社）



國道公路警察局第六警察隊竹林分隊表示，該款ＢＭＷ全新車雖是260萬左右，但是警方購入的免稅基本款，並無防撞感測等配備，價格大約120萬左右。此次事故有保險理賠，但因員警有肇因，需自行負擔自負額約2、3萬元。

竹林分隊也提到，當時紅斑馬正在路肩，準備攔查一輛疑似載有危險物品的違規車輛，因此分神，加上施工車的三角錐擺放距離過短，僅約40公尺，等到一回頭就來不及直接撞上。



▲整起事故造成3人受傷，其中2名員警，1人頭部撕裂傷、1人右手臂挫傷。（圖／記者黃孟珍翻攝）



根據警方調查，當時紅斑馬是由49歲的蔡姓員警駕駛，要從外側路肩要查看違規車輛，疑似因施工現場交維過短，導致閃避不及，當場撞上執行花木修剪作業的工程車，工程車再推撞前車。

整起事故造成3人受傷，其中2名員警，1人頭部撕裂傷、1人右手臂挫傷，至於工程車施工人員則是腰部挫傷，所幸並無生命危險。經檢測過後，雙方駕駛均無酒駕，至於事故詳細發生原因及經過，仍有待進一步調查。