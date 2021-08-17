狠母「產女丟垃圾車」！女嬰遺體今解剖釐清死因…家屬無人到場

▲▼狠母將女嬰丟入垃圾車，今法醫解剖女嬰遺體要釐清死因。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市一名在內湖上班的女會計12日凌晨突然感覺腹痛，進廁所意外產女，她見狀竟將約7個月大的胎兒裝進塑膠袋中丟棄。垃圾車清潔人員驚見後車斗內的發黑嬰屍，嚇壞報警處理，整起事件才因此曝光！法醫17日針對女嬰遺體進行解剖，要釐清確切死因。

回顧整起事發經過，新北市一輛垃圾車12日清晨停放於新莊區中港路與中華路口進行定點收運，不料，隨車人員上午6時50分左右啟動翻攪裝置時，驚見一具赤裸、發黑的女嬰屍從垃圾袋中滾落後車斗，當場嚇壞報警處理。

警方過濾監視器畫面以及比對超過50袋垃圾後，靠垃圾內殘餘的胎盤以及藍紫色口罩，鎖定一名43歲的陳姓女子，並前往公司逮人。陳女面對警方相當驚慌，一度嚇到發抖。

陳女供稱，自己每個月MC都還有正常來，以為只是變胖而已，丈夫也不知道她懷孕，夫妻間性事正常，今天清晨5時許她突然腹部劇痛，上廁所時「胎兒突然滑出來」，她看到黑黑一坨也不知道怎麼辦，沒告知家人就將胎兒用垃圾袋包起來，趁上班前騎腳踏車到垃圾車停放處丟棄。

新北檢方12日下午率法醫相驗，初判女嬰約7個月大，有臍帶繞頸的狀況，17日上午法醫則針對女嬰的遺體進行解剖，要進一步釐清女嬰出生後是否有呼吸、確切死因，而女嬰家屬均未到場。