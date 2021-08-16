新北「花蓮旅遊團」5染疫…9天詳細足跡曝光！匡列41接觸者採檢

▲新北市「花蓮旅遊團」5人確診，花蓮縣政府說明個案關係。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）

記者戴若涵／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心16日公布，國內新增8名確診個案，新北市6名確診者中的5人曾於8/2至8/10赴花蓮旅遊。稍早花蓮縣政府公布確診者足跡，並匡列41名接觸者採檢。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，新北一家8口8/2先抵達花蓮並入住新城鄉的「陳老師的小屋民宿」，案15970及女友(案15969)則是於8/6與其會合。他指出，8/8可做為一個切點，因為8日先行同車離開花蓮的5人未確診，而8日以後仍留在花蓮繼續遊玩的5人則是全都確診。

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▲花蓮旅遊團超詳細足跡曝光。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）

朱家祥表示，面對疫情花蓮縣政府從嚴處理，10人的足跡表從8/2開始公布。其中包括黃昏市場 阿男鹹豬肉、魯豫小喫民權店、美崙紅茶店、美崙市場、家樂福花蓮店、鯉魚潭步道、河南砂鍋手工扯麵、東大門夜市。

8/9至8/10的足跡則包括，花岡山剝皮辣椒、弘宇蛋糕店、黃昏市場 阿男鹹豬肉、魯豫小喫民權店、北埔廟口夜市、公正包子店、佳新冰菓室、曾記麻糬太魯閣門市。

朱家祥指出，確診者曾到過的足跡都已全面進行大消毒，環保局也匡列商店共41名接觸者進行篩檢，其中4人為陰性，其餘接觸者的報告將會陸續出爐。