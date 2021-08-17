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新北5染疫到花蓮旅遊！9天8夜足跡綿密　縣府：重疊者速篩檢

▲▼花蓮衛生局長朱家祥公布疫調足跡，呼籲足跡重疊者儘速接受篩檢。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮衛生局長朱家祥公布疫調足跡，呼籲足跡重疊者儘速接受篩檢。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

新北市政府於16日下午召開之防疫記者會中說明，6位確診個案中有5位曾至花蓮旅遊，15日晚間新北市衛生局通知花蓮確診個案之足跡後，花蓮縣政府隨即於當晚針對確診足跡展開疫調，保障鄉親健康安全。

花蓮縣政府16下午召開防疫記者會，並由花蓮縣政府秘書長張逸華、衛生局長朱家祥針對花蓮縣防疫措施與確診者足跡進行說明，因確診足跡遭匡列之對象已全數進行篩檢，也籲請鄉親外出務必保持社交安全距離，全程配戴口罩，保護自己，也保護家人。

▲▼花蓮衛生局長朱家祥公布疫調足跡，呼籲足跡重疊者儘速接受篩檢。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新北市染疫者接觸關係圖。

花蓮縣政府秘書長張逸華首先針對花蓮縣防疫措施與作為進行說明，目前全國共累積15862位確診個案，花蓮縣累積68位；花蓮縣總人口數為323101人，疫苗接種人數共127420人，疫苗接種覆蓋率為39.4%、全國為39.0%，高於全國疫苗接種覆蓋率，花蓮縣維持良好防疫作為，有賴於醫護人員與各行各業齊心協力，希望大家共體時艱，持續攜手抗疫。

▲▼花蓮衛生局長朱家祥公布疫調足跡，呼籲足跡重疊者儘速接受篩檢。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲疫調足跡一覧表。

衛生局長朱家祥亦針對確診個案疫調進行說明，其中確診案15966、15967、15968、15969、15970共5位為新北確診個案，自8月2日至8月10日至花蓮旅遊，其足跡有黃昏市場、魯豫小吃民權店、美崙紅茶、家樂福、鯉魚潭、河南砂鍋扯麵、東大門夜市、花岡山剝皮辣椒、弘宇蛋糕、北埔廟口夜市、公正包子、佳新冰菓室以及曾記麻糬太魯閣門市等地，以上地點皆已完成清消，請鄉親切勿擔心，張秘書長也呼籲，若此期間到過以上地點之鄉親注意自身健康，若有任何呼吸道及不舒服等症狀也請立即就醫，足跡重疊者請至花蓮縣衛生所進行快篩。

▲▼花蓮衛生局長朱家祥公布疫調足跡，呼籲足跡重疊者儘速接受篩檢。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

疫情持續延燒，籲請鄉親勿掉以輕心，目前住宿式長照機構陸續開放探視，除台北市與新北市，其他縣市皆開放探視，惟訪客亦須出具訪視前3天內採箭之抗原或PCR篩檢陰性證明（含居家快篩）；探視原則也須落實預約制、實聯制、詢問TOCC、每位住民每次訪客人數不可超過3人，全程配戴口罩，欲前往機構探視親友之鄉親請洽機構詢問相關訊息。

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