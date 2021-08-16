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新北「花蓮旅遊團」足跡橫跨8縣市　北捷＆高鐵、桃園按摩、彰化吃肉圓

▲▼新北防疫0816。（圖／新北市府提供）

▲新北「花蓮親友旅遊團」5人染疫，再傳染給1名職場同事。（圖／新北市府提供，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

新北市今天增加6例確診，都來自同一個感染源，而其中5例曾於8/2至8/10赴花蓮旅遊，返回新北後，新莊1例再傳染給北市的職場同事。新北市公布6人足跡，除了花蓮知名小吃、夜市外，也遍及北捷、高鐵、彰化肉圓店、雲林麻辣鍋餐廳、桃園泰式按摩等地點，6人的足跡橫跨8個縣市。

花蓮親友旅遊團足跡公布，8/7中午到花蓮河南砂鍋手工扯麵，停留10分鐘；8/8前往東大門夜市逛街2小時；8/9前往吉安黃昏市場阿男鹹豬肉、魯豫小喫民權店、北浦廟口夜市；8/10曾赴弘宇蛋糕、公正包子。

▲▼新北市確診者足跡。（圖／新北市府提供）

其中花蓮旅遊團中一名新莊個案，返回北市職場後再傳染給居住在蘆洲的同事（案15971）。該名同事於8/12、13曾搭乘捷運往返三民國中站、石牌站，並在民權西路站轉乘。8/14的足跡更遍及4個縣市，包含台中的國道泰安服務區、彰化縣彰化市東民街的彰化燒肉圓、雲林虎尾鎮的三國饌鴛鴦麻辣鍋店，以及桃園市中壢區中央西路二段的泰和殿泰式按摩。

▲▼新北市確診者足跡。（圖／新北市府提供）

除此之外，永和區的案15967，曾在8/12搭乘捷運，從頂溪站搭到台北車站，再搭乘高鐵至左營（車次1241），13日搭乘高鐵（車次242）返回台北後，再轉乘捷運搭至頂溪站。

板橋區的案15969，12、13日都搭乘捷運板南線，從府中站搭到忠孝復興站，再轉乘文湖線搭到六張犁站，13日晚間曾赴板橋重慶路的World Gym，停留1小時。

▲▼新北公布足跡。（圖／新北市府提供）

侯友宜指出，這次新增的6例確診案例是同一個感染源，13日板橋某市民覺得身體微恙，到江翠篩檢站快篩後確診，疫調後發現，確診者2至10日曾經和家族到花蓮旅遊，7至9日則跟新莊1位、板橋2位親友同車共食，快速匡列後居家隔離及採檢。

侯友宜表示，過程當中永和女婿、女兒及新莊朋友PCR為陽性，確診個案職場都在台北市，也立即匡列職場同事，其中有個案Ct值達到32，目前懷疑是最初的感染源，這兩天也會盡快釐清感染源，阻斷隱形傳播鏈。

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