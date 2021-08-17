野馬男爽蹲看守所！吃飽睡好兼打屁聊天　忘了和死神搏鬥的她　

▲野馬男遭警方移送時，還對著媒體比中指，絲毫沒有悔改之意。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

桃園葉姓「野馬男」駕車將巫姓孝女撞成重傷昏迷，15日凌晨遭法院裁定收押；不過葉男在看守所的日子似乎過的很悠哉；不僅3餐溫飽，閒暇之餘還可聽到與獄友打屁聊天；似乎忘了3天前被他撞成重傷昏迷，還在和死神拔河的巫姓孝女。也令人懷疑葉男的精神狀態，其實並沒那麼糟。

23歲的葉男，14日清晨開著媽媽借錢給他買的野馬跑車，在苗栗縣頭份、竹南地區橫衝直撞，最後在台1己線闖紅燈撞上騎車正要上班賺錢養家的21歲巫姓女子，導致她整個人彈飛到對面車道，頭顱明顯凹陷，當場昏迷無意識，立即轉送林口長庚醫院急救，目前昏迷指數依舊為6，因撞擊到右眼瞳孔後方神經，更有失明的危機。

▲野馬男15日凌晨遭法院收押，目前在苗栗看守所中。（圖／記者黃孟珍翻攝）

葉男15日凌晨遭到法院收押，至今已在看守所3天時間。據所方人員表示，因疫情期間，新進受刑人必須先在隔離房集中隔離14天時間，之後才會將他依照健康狀況分配至一般牢房。而目前葉男似乎不受外界批評的聲浪，在獄中生活過的規律且平靜，相較躺在加護病房的巫女，簡直過著天壤之別的生活。

▲巫女目前昏迷指數6分，又因撞擊到右眼瞳孔後方神經，恐有失明之虞。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，葉男在看守所情緒正常，胃口很好，所方提供的3餐也都吃光，晚上睡覺也很正常，其他時間還會和室友打屁聊天、做做運動；看不出有過嚴重幻想症送醫治療；葉男父母也因為要安撫他，要他繼續接受治療，才會買車給他；怎料，就是這輛野馬跑車，讓他接連闖下大禍。目前所方也在等待鑑定報告，處理後續相關問題。

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