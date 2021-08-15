憂野馬男脫罪　巫父：女兒腦損傷恐失明「如果輕判我會崩潰」

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗21歲巫姓女騎士遭葉姓設計師、「野馬男」高速闖紅燈撞噴，目前還在林口長庚醫院尚未脫離險境，葉男的雙親稍早表示，對她(女騎士)感到抱歉，一定會找時間去探望她，不過葉男雙親的溫情喊話直接遭到巫女的父親拒絕。

巫父接受媒體訪問時說，警方有轉告對方想找的意思，但是自己已經直接表達拒絕的意思，巫父也對葉男的「精神狀況」提出質疑，「是不是檢查出有精神疾病就可以殺人？」痛批「真的很不公平」，事情已經發生了，女兒從小自己拉拔長大，一開始聽到「闖紅燈撞上」只是想說年輕人，開車快，後來才知道葉男在車禍後狂發IG，痛罵「這麼沒血沒淚」。

▲巫父說，一開始只是想說年輕人愛開快車，後來看到友人傳的圖片才知道葉男有夠誇張，簡直沒血沒淚，痛批對方妄想用精神鑑定換輕判，非常不公平。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



巫父呼籲葉男雙親「同為孩子的父母，要將心比心」，明知道孩子這個情況，還讓他開車，好幾次上新聞，不是只有一次，根本是累犯，「看到他PO的那些，我真的快崩潰掉了」。

巫父拿出葉男的IG截圖認為「精神有問題的會寫出這些文章嗎？」，認為葉男很正常，根本是「思維偏激」。

巫父說起女兒的傷勢，頭部遭到重擊粉碎性骨折，今天又發現出現血塊，且視神經疑似遭到碎骨劃傷，擔心女兒可能失明，除了腦部嚴重損傷還有整個骨盆嚴重撕裂，目前腦壓很高，也無法進一步處理，昏迷指數一直沒有進展。

▲▼巫父拿出友人傳的葉男IG截圖，心痛的說自己「無法再看一次」。

對於葉男的「精神失常」，巫父屢次表達「不公平」，他說賠不賠是其次，今天所有犯罪，都要用這個來規避，法律真的很不公平，所有受害者一旦碰到這種真的很冤枉，「將心比心，一個好好的小女生，照規矩去上班，你撞了她，還PO這些，不過份嗎？」

巫父難過的說，自己只是一個小老闆姓，無從更改法律，如果他們用這個(精神狀況)來判輕的話，真的很不公平，我真的不能接受，他會崩潰。

「即使快要崩潰，也要強撐著自己不能倒下，如果我倒下女兒怎麼辦？一個好好的家庭，給他搞成這樣」，巫父也坦言，目前全部心力都放在女兒身上，沒有想見對方的打算。

►「3M細滑牙線棒」1500支，原價1599元，特價948元

►野馬哥帶銬比中指 孝女表哥悲憤：她好不容易長大…你最好每天燒香



►野馬男曾響應「打破階級制度」 網肉搜罵爆：誰教你的廉恥？



►獨／野馬男撞女害命危！10hrs狂發45「IG驚文」 醫看出罕見人格



►無照男開瑪莎拉蒂上國道！慘被翻覆聯結車撞爛 天價維修費曝