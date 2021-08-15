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社會 社會焦點 保障人權

野馬男闖大禍還比中指　父母無奈頻道歉...一定會去看女騎士

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

桃園市磁磚小開、23歲葉姓設計師駕駛「野馬」跑車，闖紅燈撞飛21歲巫姓女騎士害命危，14日深夜遭法官裁定羈押，葉男一連串脫韁野馬的脫序，也讓父母親傷透了心，雙親們在警局、地檢署陪同，無奈的表示，葉男不覺得自己有錯，又不配合就醫，如今闖下大禍，真的對她們（女騎士）感到很抱歉。

▲▼野馬男遭判收押，父母稍早在地檢署等待畫面。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲野馬男父母在地檢署外等候。（圖／記者黃孟珍翻攝）

14日清晨6時許，葉男開著野馬跑車行駛在苗栗縣竹南鎮台1己線，闖紅燈高速撞上騎乘機車準備上班的巫女。造成巫女前額撕裂傷凹陷、顱內出血、右大腿粉碎性骨折，昏迷指數6，轉送林口長庚醫院急救，仍未脫離險境。

葉男一連串脫序後，還在車禍後，在IG頻發限動，「我的車完全報銷了」、「我在把她撞飛前的0.01秒，我的直覺有瞬間把我的速度降到最低，她受傷是因為飛出去墜地後翻滾的傷而已，我本身車子撞到她，她是沒受傷的」，還自稱第一時間替女騎士急救有功，「如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人。」無同理心、無愧疚感又錯誤合理化的發文內容，引起社會大眾憤慨。

▲▼野馬男比中指。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼野馬男父母說兒子不覺得自己有錯，不斷幫闖禍的兒子道歉（圖／記者黃孟珍攝）

▲「脫韁野馬」有妄想、無病識感　今闖大禍…父：真的很抱歉。（圖／記者黃孟珍翻攝）

事發後葉男的父母即趕至警局，面對自己的兒子屢屢闖禍也莫可奈何。苗栗地檢署複訊後，認為葉男犯刑法重傷害、公共危險罪嫌重大，且有逃亡、反覆實施重傷害罪之虞，向法官聲押禁見獲准。而期間葉男的父母則一直守在地檢署等候最新消息。

野馬男的父親接受訪問時說， 「我們對家屬感到很抱歉…經由側面了解，她的昏迷指數大概是6，我們也有表達我們想要慰問，但是因為我們今天一直在忙，所以大概是這樣」，野馬男父母說，「之後一定會找時間過去」、「會會會…這是一定要的」。

現場媒體詢問，「葉男原本對創作很厲害？」，葉母也表示，葉男對於音樂、藝術都很有興趣，可是因為「帶這個病的關係」變得…葉父無奈表示，葉男有妄想、沒有病識感，沒辦法配合就醫治療，所以他自己不覺得有問題，他也一直覺得沒什麼。

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