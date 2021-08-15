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社會 社會焦點 保障人權

時速破百瘋飆…不押恐再害人！野馬男「至少5年重罪」准押　

記者陳凱力／新竹報導

桃園葉姓男子繼「槍殺陳時中」、「逆向違規」又出大包，14日清晨在苗栗竹南地區闖紅燈超速，將女騎士撞成重傷昏迷。苗栗地檢署檢察官昨晚問訊後，認定葉男罪行重大，若不羈押，恐再次危險駕駛傷害他人，因此向法院聲請羈押獲准。

▲▼野馬男遭判收押，父母稍早在地檢署等待畫面。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲野馬男昨日經檢察官問訊後遭聲請羈押，他的父母也在地檢署前等待。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗地檢署表示，葉姓男子於14日上午5時許，以時速超過100的速度在竹南鎮道路超速、闖越紅燈行駛，上午5時46分許，在竹南台一己線路段，撞傷巫姓女騎士，巫女傷重送醫，目前仍未脫離險境。警方獲報到場後，即將葉姓男子逮捕依法偵辦，並在調取沿路監視器等證據後將葉姓男子解送本署複訊。

野馬男肇事前違規畫面曝！21歲女騎士命危　爸：她早上還叫我起床。（圖／東森新聞）

▲葉男在街頭以時速破百的速度狂飆，差點撞到無辜路人的畫面，也被其他民眾拍攝下來。（圖／東森新聞）

內勤檢察官訊問後，考量葉男在速限60公里之路段，以嚴重超速(時速100公里)伴隨闖越紅燈之危險駕駛行為在道路上行駛，顯然漠視其他用路人的權益、高度危及其他用路人之生命、身體安全，此類車禍不能僅以單純過失視之；同時考量葉男日前在台南市才因闖越紅燈、逆向行駛經警方認定涉嫌公共危險罪移送偵辦，若不羈押將難以防免其再次危險駕駛傷害他人之風險，而有羈押之必要。

且葉男涉嫌刑法重傷害、公共危險罪嫌重大，其中重傷害罪為最輕本刑5年以上之重罪，合併葉姓被告有逃亡、反覆實施重傷害犯罪之虞等理由，向苗栗地方法院聲請羈押獲准。

苗栗地檢署檢察長陳松吉強調，為了維護民眾用路安全，檢察官與警方對於此類危及公共安全之危險駕駛行為，必定嚴加查緝、絕不寬貸，也在此呼籲駕駛人在道路上遵守道路交通安全規則，切勿以他人權益冒險造成無法挽回的遺憾。

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