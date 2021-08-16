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獨／新店恐怖運將「非首次殺人」　15年前38刀害命…前年才出獄！

▲▼運將李健忠在新店路邊用螺絲起子猛刺酒醉乘客後揚長而去。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲犯下新店安民街殺人未遂案的運將李健忠，15年前就曾因會車糾紛刺死1人而入獄。（資料照／記者陳雕文翻攝）

記者劉昌松、陳雕文／台北報導

計程車司機李健忠因不滿客人發酒瘋，持螺絲起子猛刺10多下，日前已被檢察官依殺人未遂罪嫌聲押禁見獲准，可怕的是，這不是李健忠首次犯案，他早從2004年開始，有多次毆打乘客的前科，2006年，只因與人發生會車糾紛，就持尖刀砍刺對方38刀，被害人倒臥血泊仍不罷手，李因殺人罪判刑14年8月，前年才出獄又再次逞凶犯案。

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根據法院判決，現年50歲的李健忠於在2004年9月21日晚上，因為不滿被人超車，持鐵棍追打對方；2005年10月5日下午，又因許姓女乘客希望繞開塞車路段，竟氣到從駕駛座回身打人，許女奪門逃出，還被拉住頭髮拖行並撞及地面。同年7月7日上午，又因和陳姓女乘客為了行車路線發生爭執，把陳女打到眼結膜出血、雙眼眼球挫傷，還恐嚇陳女交出1000元。

警方一度將多次施暴的李健忠提報流氓，沒想到2006年9月9日，李健忠載著1名女乘客行經台北市寧波東街巷弄時，與邱姓男子駕駛的自小客發生會車糾紛，雙方僵持約5分鐘，有其他人出面協調李先移到旁邊讓路，但李忍不住怒意，持之前乘客留下的尖刀下車，邱也不干示弱，拿出運動握力棒對峙。

李健忠一看對方也有準備，搶先出手，朝著邱男的頭、胸等重要部位接連猛刺，邱男血流不止倒地後，李仍持續揮刀砍刺，原本坐在車上的女乘客已嚇壞下車報警，李看到警察到場，把刀子插在邱男腳上，隨即駕車逃逸，直到開進死巷子才喊著「我自首」，被警方壓制逮捕，邱男身中38刀送醫不治。

▲公車、計程車等都列入補助。（免費圖庫／pixabay）

▲李健忠因殺人罪服刑到2019年5月假釋出獄，重操舊業開計程車又犯下殺人未遂罪嫌。（示意圖／pixabay）

台北地院一審曾痛批李健忠手段兇殘，依殺人罪重判無期徒刑，褫奪公權終身，但高院二審時，考量李健忠罹患精神疾病，情緒控制力差，衝動易怒，已達精神耗弱之程度，減輕改判14年8月，經最高法院駁回上訴定讞。

李健忠從犯下殺人案後遭收押，後來送綠島服刑到2019年5月10日才獲得假釋付保護管束，沒想到重操計程車駕駛舊業沒多久，又在2021年4月4日凌晨，持螺絲起子猛刺廖姓酒醉乘客頸部，害廖男傷重失能，李男也因此再被依殺人未遂罪嫌，有再犯之虞收押回籠。

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