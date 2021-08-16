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疫苗涵蓋率逾75%！澎湖解禁拚觀光　入境免篩、空運增為每日30班

▲疫苗涵蓋率逾75%！澎湖解禁拚觀光。（圖／翻攝自Facebook／澎湖縣政府）

▲即日起入境澎湖免快篩。（圖／翻攝自Facebook／澎湖縣政府；以下同）

地方中心／綜合報導

考量國內疫情趨緩，本土確診維持個位數，澎湖縣政府宣布，16日起海空運旅客及澎湖籍漁船入境快篩暫停，睽違77天大解禁，就是要抓緊暑假尾聲，吸引遊客拚觀光。

澎湖縣政府表示，今年5月間全國進入三級警戒後，每日確診人數動輒上百人，縣府為防堵疫情流入，爭取在澎湖機場設置快篩站，近3個月來，累計篩檢從本島要去澎湖的旅客1萬7,931人，全數陰性，而入境澎湖快篩則有8,429人次，其中12人陽性，但進一步PCR檢測也皆為陰性。

▲疫苗涵蓋率逾75%！澎湖解禁拚觀光。（圖／翻攝自Facebook／澎湖縣政府）

▲澎湖疫苗涵蓋率已逾75%，是全國最高。

如今疫情警戒降至二級，加上澎湖已67天零確診，常住人口疫苗涵蓋率超過75%，更是全國最高，在達成群體免疫的目標之際，澎湖縣府決定自16日起暫停機場與港埠的快篩，漁船進港也一樣，但仍會秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的態度超前部署，儲備防疫物資、預劃醫護人力等，一旦疫情復燃，將即時重啟入境快篩等防疫措施。

▲疫苗涵蓋率逾75%！澎湖解禁拚觀光。（圖／翻攝自Facebook／澎湖縣政府）

▲澎湖籍漁船入境快篩也暫停。

另外，為了拚觀光、重振經濟，縣府也請民航局協調兩家航空公司，自16日起調整各航線每日航班，台北、高雄航線每日各增4航班，臺中航線每週增4航班（週五、日），一天至少30航班。今年中秋連續假期9月18到9月21日4天，澎湖航線共提供402架次、2萬5,998個座位數，將於8月18日上午9時統一開放訂位、購票。

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