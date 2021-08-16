澎湖開第一槍！　8／18起餐飲起內用免隔板、社交距離　

▲澎湖縣長賴峰偉宣布，8/18起餐廳內用免隔板、社交距離。（圖／翻攝自澎湖縣議會直播）

記者許宥孺／高雄報導

澎湖縣開第一槍！縣長賴峰偉16日上午於議會備詢時，直接宣布18日起取消餐廳內用隔板以及社交距離限制，不過台灣一有疫情變化，就得恢復使用。

澎湖縣長賴峰偉16日於議會備詢時，面對議員李添進爭取餐廳內用鬆綁措施，議長劉陳昭玲也表達贊同，「開放用餐標準，讓地方經濟活絡，比取消快篩政策來的好」。

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▲議員李添進爭取餐廳內用措施鬆綁。（圖／翻攝自澎湖縣議會直播）

賴峰偉表示，澎湖已清零2個多月，共篩檢2萬6000多人，檢驗結果全是陰性，雖然封島最安全，但是魚與熊掌不可兼得的情況下，考慮到經濟，「以目前狀況，我覺得可以解封了，問題是鄉親心不安」。

賴峰偉指出，防疫新生活是必要的，以目前台灣和澎湖狀況，隔板和社交距離是兩者擇一，但這都可以取消，也不必等8月23日，直接宣布8月18日取消餐廳內用隔板和社交距離限制，不過台灣一有疫情就得恢復使用，相信對鄉親經濟生活有很大幫助。

《ETtoday新聞雲》記者詢問，為何提早解封內用措施，澎湖縣政府發言人陳其育則回應：「防疫因地制宜」。

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