農曆七月好運TOP3　屬龍浪漫甜蜜、「這生肖」事業財富雙贏

▲迎來農曆七月，有一些生肖的運勢將逆勢起飛。（圖／記者劉維榛攝）

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農曆七月即將到來，今年父親節8月8日正是「鬼門開」的日子，民間習俗上「鬼月」有許多禁忌，常被視為不吉利的月份，但其實，迎來新的農曆月份，還是有一些生肖的運勢能逆勢起飛，《科技紫微網》就整理出愛情、事業與財富的好運TOP3。

愛情運超旺TOP3

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第一名：生肖龍

單身者：愛情運旺，情慾也隨之增高，易有浪漫的際遇。上半月特別容易受到誘惑，偶爾浪漫無妨，但千萬別縱情，若惹出是非麻煩，會很難收場。

有伴侶：愜意的一個月，和伴侶在一起時能享受兩個人的快樂，伴侶不在身邊時，一個人也能過得輕鬆愉悅。其實只要知足，懂得享受，生活就是美好的。

第二名：生肖蛇

單身者：身邊容易出現對你頗有好感的對象，可惜他不敢主動表白。如果你也心動，不妨給他一些暗示，增加他表白的信心。

有伴侶：本月你的愛情運強盛，彼此能夠坦誠相待、互相包容對方的缺點，相處得十分融洽。戀愛中的人不妨多拜訪對方父母，讓關係早日確定下來。

第三名：生肖猴

單身者：你本月將吸引不少異性的注意，他們很享受和你在一起時的輕鬆感，其中甚至有些人戀上和你在一起的感覺，是你開展戀情的好時機。

有伴侶：本月戀愛中的人戀情發展平順，感情也日益升溫，不妨到雙方初識的地方重溫舊情，一定會別有情趣。

愛情運偏弱生肖

生肖狗

單身者：不要隨意向暗戀對象表白。應該先多觀察他對你的態度，以免突然的告白舉措嚇到對方，不但尷尬，連友情都難以維繫。

有伴侶：你的猜疑心這個月非常嚴重，凡事都喜歡打破沙鍋問到底，也因此經常小吵不斷。其實應該多給對方一點空間，兩人平常也應該多溝通才是。

生肖兔

單身者：本月對待感情有些消極，總是懷疑別人的真心，不願相信愛情。你的這種愛情觀讓很多異性打退堂鼓，不敢對你展開攻勢。可多去郊外散心，並樂觀一些看待感情，你會有意想不到的收穫。

有伴侶：這個月的你有點疑神疑鬼，特別害怕背叛，又常對伴侶的事情捕風捉影，易把每件事都聯想到變心、出軌等嚴重問題。何不多信任自己和對方，互信才是維繫感情的基礎。

事業運超旺TOP3

第一名：生肖鼠

本月在非工作場合遇到同事的機率很高，此時正是加深同事情誼的好時機。友善的態度，讓你在工作上也頗得貴人相助。

第二名：生肖羊

本月工作起來自信滿滿，遇到棘手的問題也能輕鬆解決，處理人際關係更是如魚得水。不妨更進一步，多挖掘自己的潛在能力。

第三名：生肖豬

低迷的事業總算迎來轉機，不要灰心洩氣，只要把握好時機，徹底大翻身並不難，耐心等待機會吧。

事業運偏弱生肖

生肖虎

工作思緒不集中，做事時喜歡摸魚，工作效率低下，常不能完成自己預定的進度。本月可要多給自己敲敲警鐘，拉回散漫的思緒才好。

生肖馬

面對新工作有時會一頭霧水。不要像無頭蒼蠅一般到處亂撞，那樣很容易導致白忙一場。先理清頭緒，多請教前輩，可以收獲很多訣竅。

財富運超旺TOP3

第一名：生肖鼠

冷靜對待投資，做好長期規畫，這樣就不會輕易為了眼前的利益誘惑而貿然出手。嚴謹的投資思路，能讓你在機會一出現時便穩操勝券。

第二名：生肖牛

本月偏財運強，會有意想不到的收穫。可以嘗試娛樂方面的投資，將會有不錯的回報。但要注意瞭解市場行情和成本控制，不宜涉足不熟悉的領域。

第三名：生肖蛇

理財能力較強，能利用小聰明規劃錢財。由於熟稔人情世故，會以送禮、請客來增強人脈，因而獲得商機，會是很划算的投資。

財富運偏弱生肖

生肖狗

動力不足，對外發展不順，恐遇內部資金周轉不靈、外部強敵打壓之險。此時不利大幅變動，還是放緩腳步，調整求財策略為佳。遇到難題時，別為了面子而苦撐，及時求援才是上策。

生肖雞

理財計畫可能出現小偏差，使目標變得不確定。本月很容易受旁人言論影響，投資決策搖擺不定，對於陷阱沒有什麼抵抗力。做決定前，一定要仔細斟酌才好。