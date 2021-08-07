　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農曆七月好運TOP3　屬龍浪漫甜蜜、「這生肖」事業財富雙贏

▲▼香爐,插香,拜拜,祭拜,祈福（圖／記者劉維榛攝）****請用於正面新聞唷*****

▲迎來農曆七月，有一些生肖的運勢將逆勢起飛。（圖／記者劉維榛攝）

生活中心／綜合報導

農曆七月即將到來，今年父親節8月8日正是「鬼門開」的日子，民間習俗上「鬼月」有許多禁忌，常被視為不吉利的月份，但其實，迎來新的農曆月份，還是有一些生肖的運勢能逆勢起飛，《科技紫微網》就整理出愛情、事業與財富的好運TOP3。

愛情運超旺TOP3

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一名：生肖龍

單身者：愛情運旺，情慾也隨之增高，易有浪漫的際遇。上半月特別容易受到誘惑，偶爾浪漫無妨，但千萬別縱情，若惹出是非麻煩，會很難收場。

有伴侶：愜意的一個月，和伴侶在一起時能享受兩個人的快樂，伴侶不在身邊時，一個人也能過得輕鬆愉悅。其實只要知足，懂得享受，生活就是美好的。

第二名：生肖蛇

單身者：身邊容易出現對你頗有好感的對象，可惜他不敢主動表白。如果你也心動，不妨給他一些暗示，增加他表白的信心。

有伴侶：本月你的愛情運強盛，彼此能夠坦誠相待、互相包容對方的缺點，相處得十分融洽。戀愛中的人不妨多拜訪對方父母，讓關係早日確定下來。

第三名：生肖猴

單身者：你本月將吸引不少異性的注意，他們很享受和你在一起時的輕鬆感，其中甚至有些人戀上和你在一起的感覺，是你開展戀情的好時機。

有伴侶：本月戀愛中的人戀情發展平順，感情也日益升溫，不妨到雙方初識的地方重溫舊情，一定會別有情趣。

愛情運偏弱生肖

生肖狗

單身者：不要隨意向暗戀對象表白。應該先多觀察他對你的態度，以免突然的告白舉措嚇到對方，不但尷尬，連友情都難以維繫。

有伴侶：你的猜疑心這個月非常嚴重，凡事都喜歡打破沙鍋問到底，也因此經常小吵不斷。其實應該多給對方一點空間，兩人平常也應該多溝通才是。

生肖兔

單身者：本月對待感情有些消極，總是懷疑別人的真心，不願相信愛情。你的這種愛情觀讓很多異性打退堂鼓，不敢對你展開攻勢。可多去郊外散心，並樂觀一些看待感情，你會有意想不到的收穫。

有伴侶：這個月的你有點疑神疑鬼，特別害怕背叛，又常對伴侶的事情捕風捉影，易把每件事都聯想到變心、出軌等嚴重問題。何不多信任自己和對方，互信才是維繫感情的基礎。

事業運超旺TOP3

第一名：生肖鼠

本月在非工作場合遇到同事的機率很高，此時正是加深同事情誼的好時機。友善的態度，讓你在工作上也頗得貴人相助。

第二名：生肖羊

本月工作起來自信滿滿，遇到棘手的問題也能輕鬆解決，處理人際關係更是如魚得水。不妨更進一步，多挖掘自己的潛在能力。

第三名：生肖豬

低迷的事業總算迎來轉機，不要灰心洩氣，只要把握好時機，徹底大翻身並不難，耐心等待機會吧。

事業運偏弱生肖

生肖虎

工作思緒不集中，做事時喜歡摸魚，工作效率低下，常不能完成自己預定的進度。本月可要多給自己敲敲警鐘，拉回散漫的思緒才好。

生肖馬

面對新工作有時會一頭霧水。不要像無頭蒼蠅一般到處亂撞，那樣很容易導致白忙一場。先理清頭緒，多請教前輩，可以收獲很多訣竅。

財富運超旺TOP3

第一名：生肖鼠

冷靜對待投資，做好長期規畫，這樣就不會輕易為了眼前的利益誘惑而貿然出手。嚴謹的投資思路，能讓你在機會一出現時便穩操勝券。

第二名：生肖牛

本月偏財運強，會有意想不到的收穫。可以嘗試娛樂方面的投資，將會有不錯的回報。但要注意瞭解市場行情和成本控制，不宜涉足不熟悉的領域。

第三名：生肖蛇

理財能力較強，能利用小聰明規劃錢財。由於熟稔人情世故，會以送禮、請客來增強人脈，因而獲得商機，會是很划算的投資。

財富運偏弱生肖

生肖狗

動力不足，對外發展不順，恐遇內部資金周轉不靈、外部強敵打壓之險。此時不利大幅變動，還是放緩腳步，調整求財策略為佳。遇到難題時，別為了面子而苦撐，及時求援才是上策。

生肖雞

理財計畫可能出現小偏差，使目標變得不確定。本月很容易受旁人言論影響，投資決策搖擺不定，對於陷阱沒有什麼抵抗力。做決定前，一定要仔細斟酌才好。

►煎煮炒炸輕鬆搞定的秘密

ET快訊
熱帶低壓被卡住了！西半部大雨「灌到深夜」　各地降雨時程出爐
驚悚畫面曝光！南投溫泉區豪雨灌倒邊坡　土石破牆衝民宅
快訊／林書豪確診新冠肺炎！　在美打完疫苗仍中鏢
「玉井小河變黃河」快淹上橋畫面曝！　他下車拍片嚇壞
高鐵遭土石入侵！「邊坡坍塌」畫面曝光　網嚇：還好有偵測到
2雨帶夾擊！北台灣防暴雨　大雨趨緩時間點曝
快訊／高鐵苗栗路段疑遭土石入侵！　列車延誤
快訊／7縣市停班課！盧碧往北部衝　侯友宜：強化三級
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下半年最強補運日！鬼月「這兩天」竟是旺財庫、求功名好時機

長肉長福氣生肖TOP5！屬羊圓臉甜笑惹人愛　第一名吃飽對財運加分

「4生肖」求財路藏危機！屬虎把股場當賭場　屬豬小心被朋友耍

今夏帶著相機去旅行！「看見澎湖」大獎5萬、「菊島海漾」金賞3萬

攝影好手看過來！秀「海洋國家公園」美照　拿最高15,000元獎金

熱帶低壓被卡住了！西半部大雨「灌到深夜」　各地降雨時程出爐

這2颱風「路徑像盧碧」雨量卻只有一半！氣象局揭關鍵原因

原盧碧襲台！陸海空運異動懶人包　高鐵苗栗「落石侵入」列車延誤

「猛滾黃水困民宅」畫面驚曝　高雄茂林馬路變瀑布狂瀉

高鐵遭土石入侵！「邊坡坍塌」畫面曝光　網嚇：還好有偵測到

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

新竹醉男躺路中央慘遭輾斃！　駕駛嚇傻「肇逃+過失致死」送辦

李智凱曝「銀牌太重」拒戴著睡：會落枕！　「曾想過放棄體操」爸爸1句話讓他堅持至今

危險！路上遇男子呈現「半躺姿」　腳踩機車握把...網：自動駕駛？

速食店員工機車上發現「昏睡雞」蹲下笑喊：不起床帶你去肯X基

魏如萱遭出征「氣哭刪光奧運文」又被罵　親吐心聲：你們讓我更失望

熱帶低壓被卡住了！西半部大雨「灌到深夜」　各地降雨時程出爐

這2颱風「路徑像盧碧」雨量卻只有一半！氣象局揭關鍵原因

原盧碧襲台！陸海空運異動懶人包　高鐵苗栗「落石侵入」列車延誤

「猛滾黃水困民宅」畫面驚曝　高雄茂林馬路變瀑布狂瀉

高鐵遭土石入侵！「邊坡坍塌」畫面曝光　網嚇：還好有偵測到

28秒恐怖畫面曝！馬祖北竿「黃泥水挾帶巨石」猛洩　民宅慘被沖毀

快訊／高鐵苗栗路段疑遭土石入侵！部分列車延誤

20多歲確診男出院　最想回家對他說：88節快樂

2雨帶夾擊！熱低橫掃「連北台灣都得防暴雨」　大雨趨緩時間點曝

高雄二仁溪暴漲「快淹到橋面」　驚人畫面曝！網嚇歪：趕快封橋啦

國內疫苗供應吃緊　立法院法制局報告「國產疫苗可緩解」

中國7月貿易順差565億美元　年減6.3%

東奧女子馬肯亞金包銀　頂高溫炎熱前6名選手都破賽季最佳

日本名將競走熱到「跪地嘔吐」！酷暑爆擊東奧　10人崩潰棄權

屏東佳暮村517毫米雨量全國之冠　大園橋下有人受困爬樹上求救

加拿大女足摘金再創歷史　誕生奧運史上首位奪金跨性別運動員

瘋電影／路卡的夏天　和海怪交朋友

台南爆26條紅黃色土石流警戒　強降雨再逢大潮急撤百戶居民

台南家淹水鄰居互助「加裝防水閘門」　大支曝豪雨下一週經歷

復辦熱氣球！台東天后宮開幕前祈福　饒慶鈴：希望好事持續發生

長髮萌妹「雪乳露點」爆紅 呆萌表情下...臂肌比臉大!!?

生活熱門新聞

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

原盧碧今竹苗登陸橫越台灣　台灣氣象史百年來僅1次

原盧碧下午竹苗登陸！17縣市拉警報　一圖看週末超大豪雨時程

盧碧從竹苗登陸了！西半部迎豪雨

全台7日停班停課一次看

網紅揭10男對1女多人經驗　「很像在搶灘」

升級大豪雨！原盧碧路徑預測恐登陸

4生肖鬼月易卡陰！命理師警告：注意3時辰

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

吳德榮：原盧碧出現「9字型特徵」　今晚中心橫跨台灣

開放AZ族混打！　這3類70萬人優先接種

即／北竿芹壁土石坍方　民宅、轎車慘遭沖毀

內湖好市多取消免費停車　收費規則曝光

遭婆婆虐死　她鬼月回來復仇「找祖先一起索命」

更多熱門

相關新聞

4生肖鬼月易卡陰！命理師警告：注意3時辰

4生肖鬼月易卡陰！命理師警告：注意3時辰

農曆七月即將到來，隨著鬼門開的日子愈近，有不少禁忌民眾也須注意，避免冒犯了看不見好兄弟。星座塔羅牌專家小孟老師就在臉書粉絲專頁發文，點出4個生肖的朋友最容易在鬼月遭好兄弟盯上，需要特別注意。

明晚11點鬼門開　西螺福興宮封鐘鼓禁鳴一個月

明晚11點鬼門開　西螺福興宮封鐘鼓禁鳴一個月

超會記仇「4生肖」別得罪屬龍女

超會記仇「4生肖」別得罪屬龍女

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

鬼門開最後倒數　民俗專家曝六大禁忌不信邪、當心卡到陰

命理師：3生肖財星拱照　有機會中大獎

命理師：3生肖財星拱照　有機會中大獎

關鍵字：

科技紫微網生肖運勢愛情財運事業鬼月農曆七月鬼門開

讀者迴響

熱門新聞

國家警報響！原盧碧甩巨尾撲台

原盧碧今竹苗登陸橫越台灣　台灣氣象史百年來僅1次

競走選手烙賽噴滿腿　塞海綿走完50K

戴資穎收「終身免費」超狂禮物嗨爆了！

吳亦凡爆抖出「7大咖明星」是共犯！400G證據影片瘋傳

14歲全紅嬋苦練7年　德媒：沒靈魂的獎牌工廠

原盧碧下午竹苗登陸！17縣市拉警報　一圖看週末超大豪雨時程

張柏芝「單穿細肩帶背心」親兒子！網催：穿內衣

張善為「留煎熬1句話」消失8年！心疼近況曝光

盧碧從竹苗登陸了！西半部迎豪雨

全台7日停班停課一次看

擁34公分大鵰！他蟬聯20年「世上最大陰莖」寶座

網紅揭10男對1女多人經驗　「很像在搶灘」

黃暐瀚看好2024「他」當選總統！　沈富雄：部分同意

升級大豪雨！原盧碧路徑預測恐登陸

更多

最夯影音

更多
我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！

我的肺沒救了...醫生您做到很好了　81歲爺臨前視訊道別：來生再見！
士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

士官赴美受訓期間「偷學種大麻」　在台密室曝光...1株要價近30萬！

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

南投溪邊驚見海獅：這可以養嗎！　眼尖網友戳破真相「它叫漂流木」

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

陶晶瑩爆李李仁「眼裡只有狗」：人前裝恩愛！　趙小僑怨劉亮佐「只對我臭臉」...他：妳是唯一！

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

大雨不間斷！雲林88歲嬤受困床墊　無助等待救援淚：看不到不敢亂跑

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面