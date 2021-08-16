「能為我的孩子開道嗎？」　枋警火速協助開道護送及時就醫

▲枋寮警分局加祿派出所副所長任俊國、警員楊惟喨駕車開道將小孩送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏南地區一位縣民駕車載失覺失調者的孩子回診，途經枋山鄉加祿國小時情緒激動並出現咬舌現象，情況危急，遇到剛好執勤巡簽勤務的枋寮警分局員警，趕緊求肋，警方駕駛巡邏車做前導，縮短一半時間趕到醫院及時接受治療，讓家屬很感激。

枋寮警分局加祿派出所副所長任俊國及警員楊惟喨於日前擔服巡邏勤務，於轄內加祿國小巡簽時，接獲民眾駕車至旁請求協助。

警方上前了解，家屬表示車上他的孩子是失覺失調症患者，要將其從住家載至醫院回診，途中突然情緒激動並有咬舌自傷現象，因害怕咬舌自傷造成生命危險，須儘速至醫院就醫，家屬請求警方是否能給予協助。

警方了解原委，立即請民眾先以毛巾讓患者咬住，避免因咬舌而有繼續自傷情形，隨後立即以巡邏車開啟警示燈及警鳴器警示，在最短的時間內到達迦樂醫院進行治療，大幅縮短車程，原30分鐘的車程，縮短至15分鐘內迅速護送至迦樂醫院救治，就醫後幸無大礙。家屬對於警方十分感激。

枋寮分局長簡彥匡表示，民眾有急難時可至派出所請求幫助，如有疾病傷痛部分可撥打119通知救護車前往現場處置。這次任、楊二員以巡邏車鳴響警鳴器在前開道，使患者得以在最短時間內至醫院就醫治療，深受民眾好評。展現警方積極為民服務精神，具體表現了警察「人民保母」溫馨助人正面形象，值得同仁學習。

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