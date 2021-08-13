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GPS鬼引路胸器女卡輪困溪旁　豪雨驟下她電話中崩潰哭求警

▲潮州警分局泗洲派出所所長賀修俊及警員郭朝林協助黎女脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局泗洲派出所所長賀修俊及警員郭朝林協助黎女脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

黎姓女子駕車依循GPS導航從恆春欲返高雄，不料被導入屏東縣竹田鄉因豪大雨泥濘不堪的河堤路旁，她求助拖吊業者等2個多小時卻未到，由於天色已晚，她求助警方後嚎啕大哭，警方根據她描述畫面，找到她受困地點，引導拖吊車到現場救援，讓她感動不已。

▲潮州警分局泗洲派出所所長賀修俊及警員郭朝林協助黎女脫困 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警方說，黎姓女子於(11)日由恆春駕車返家高雄時，一路依循GPS導航行駛，車輛卻不知為何開竹田鄉鳳明村一處堤防處，車輪竟陷進爛泥裡動彈不得。

由於黎女所受困處路狹偏僻，潮州警分局泗洲派出所所長賀修俊及警員郭朝林於20時05分獲報後立即前往搜查，經警方與黎女持續以手機聯繫了解地點特徵後，警方不斷於疑似地點找尋。

警方回憶，接獲黎女報案後以手機聯繫受困的她時，由於當時下起瞬間豪雨，讓她產生恐懼，在電話中嚎啕大哭，賀所長先請她先冷靜下來，請她專心察看受困四周環境特徵，她只說旁邊都是田地，再請她仔細觀察後，還看見一部挖土機，機警的賀所長將瑣碎的資訊拼湊後判斷應該是在河堤處，但警方行經河堤附近仍然未發現有車輛，經持續左右來回搜查時，終於在河堤遠處發現有車輛燈光，警方到場時她相當感動，頻頻向警方致謝。

而黎女於18時許就誤入河堤便道，因多日豪雨造成便道上大量淤泥以致車輛陷入無法脫困，在現場已經等候拖吊車2個多小時，因拖吊車司機無法找到受困地點才報請警方協助的，當警方找到黎女後聯繫該拖吊司機，並帶路引導吊車至受困地點協助她脫困。

分局長黃國源肯定員警機警找到駕駛受困地點，堪為警察表率，也呼籲用路人，車輛行駛應放慢速度，民眾如遇路況不熟而使用電子導航時，皆須格外小心駕駛，抑或道路複雜致可能使導航系統錯誤將駕駛人帶往無法通行之路徑，民眾對於路況不熟悉更應謹慎、小心駕駛，以免造成危險。

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